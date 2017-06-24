به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج – قزوین از پل استاندارد تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه کرج – تهران از پل فردیس تا پل کلاک و محدوده شهرک خاتم، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

ئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور در ادامه گفت: در محدوده گدوک واقع در محور فیروزکوه نیز شاهد مه‌گرفتگی و کاهش دید هستیم. همچنین در محور زابل - نهبندان واقع در استان سیستان و بلوچستان نیز به دلیل گردوغبار، کاهش گرد و غبار گزارش شده است.

وی افزود: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار می‌باشند.