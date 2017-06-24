جزئیات شرایط پذیرش در برخی رشته های دستیاری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که مجاز به انتخاب رشته محل شده اند می توانند با مشاهده کارنامه علمی تا سه شنبه ۶ تیرماه نسبت به انتخاب رشته محل اقدام کنند.

آندسته از داوطلبانی که نقص مدرک سهمیه ای دارند می بایست مدارک خود را در زمان اول تا ششم تیرماه ۹۶ ارسال کنند. در صورت عدم ارسال مدارک در موعد مقرر سهمیه مورد نظر برای داوطلب لحاظ نخواهد شد و سهمیه آزاد برای داوطلب منظور خواهد شد.

مصاحبه برای رشته های روانپزشکی و زنان زایمان

برای رشته های روانپزشکی و رشته زنان و زایمان براساس تصمیمات اتخاذ شده مقرر شده است تمامی کسانی که در آزمون کتبی این دو رشته پذیرفته می شوند برای مصاحبه معرفی شوند و گردناد و در صورتی که براساس نظر هیات ممتحنه شرایط لازم برای این رشته ها را داشته و نقص عضو موثر حرفه ای نداشته باشند، قبولی آنان قطعی تلقی شود.

کسانی که دارای شرایط لازم نباشند، در سایر رشته های انتخابی خود که حد نصاب نمره لازم را داشته باشند و بتوانند تحصیلات را ادامه دهند معرفی می شوند.

نوع پذیرش پزشک پژوهشگر

پذیرش پزشک پژوهشگر براساس اطلاعیه شماره ۵ افراد واجد شرایط در آزمون پذیرش دستیار سال جاری صورت خواهد گرفت.

پذیرش انحصاری پزشکی اجتماعی

در این دوره پذیرش در رشته تخصصی پزشکی اجتماعی صرفاً جهت مستخدمین (اعم از هیات علمی و یا کارمند) به صورت قراردادی، پیمانی، رسمی که در دانشگاه های علوم پزشکی و توابع این به مشاغل بهداشتی تصدی دارند؛ صورت خواهد پذیرفت.

این گروه از متقاضیان باید از سوی ریاست دانشگاه مربوطه به منظور پذیرش در این رشته در مواعید مقرر به دبیرخانه معرفی شده باشند.

اعلام نوع پذیرش پزشکی قانونی

در این دوره پذیرش در رشته تخصصی پزشکی قانونی صرفاً به صورت بورسیه سازمان مذکور صورت خواهد پذیرفت.

افراد متقاضی پذیرش در رشته مذکور باید شرایطی از جمله سن زیر ۴۰ سال، فرد می تواند تنها کارمند سازمان پزشکی قانونی کشور باشد و سایر کارمندان نمی توانند این رشته را انتخاب کنند، باشند.

افراد واجد شرایط عمومی استخدام دستگاه دولتی باشند. تعهد خدمت به میزان سه برابر مدت تحصیل دارند. خدمت در محل و استانهای مورد نیاز سازمان خواهد بود. از بدو تحصیل به استخدام پیمانی سازمان پزشکی قانونی در می آیند.

از سه برابر ظرفیت اعلامی ، مصاحبه علمی و تخصصی بعمل خواهد آمد. گزینش قوه قضائیه انجام می شود. ضمناً این افراد از بدو تحصیل حقوق دریافت خواهند کرد.

جزئیات پذیرش رشته طب هوا فضا:

صرفاً کادر نیروهای مسلح در صورت دارا بودن شرایط اعلام شده مجاز به انتخاب رشته تخصصی طب هوا و فضا در فرم انتخاب رشته محل خود هستند. حداکثر ۳۵ سال سن، سلامت جسمی و روانی در حد کلاس ۳ پرواز، سپردن تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز به نیروی مربوطه، دارا بودن شرایط عمومی آزمون دستیاری تخصصی از جمله این شرایط است.

طب اورژانس:

ظرفیت رشته تخصصی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ارتش صرفاً به داوطلبان کادر ثابت ارتش تعلق دارد.

شرایط بورسیه در دانشگاه بقیة الله (عج)

داوطلبان غیر کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مجاز به انتخاب رشته های مربوط به دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج) هستند.

متقاضیان مجاز به پذیرش بصرورت آزاد در کلیه رشته محل های آموزشی با رعایت مقررات پذیرش می شوند.

نام رشته تخصصی «پرتودرمانی» به «رادیوانکولوژی» تغییر پیدا کرده است. طول دوره رشته مذکور نیز ۵ سال تعیین شده است.

ممنوعیت انتقال و تغییرات در سهمیه ها

ظرفیت تکمیل نشده سهمیه مناطق محروم دانشگاه های علوم پزشکی به سایر داوطلبان آزاد با رعایت مقررات پذیرش تعلق نمی یابد.

پس از ثبت نام به هیچ عنوان تغییر سهمیه یا تغییر دانشگاه منطقه محروم جهت گذراندن تعهدات خاص امکانپذیر نیست.

تغییر رشته و انتقال پذیرفته شدگان سهمیه مناطق محروم ممنوع بوده و امکانپذیر نیست و در صورت درخواست انتقال دانشگاه می تواند نسبت به لغو حکم دستیاری فرد پذیرفته شده اقدام کند.

پذیرفته شدگانی که با ماموریت آموزشی از وزارتخانه ها، نهادها و سازمان ها ( به استثنای دانشگاههای علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت) برای تحصیل به رشته های تخصصی وارد می شوند، ملزم به پرداخت هزینه های تحصیلی توسط داوطلب یا سازمان تائید خواهند بود، در غیر این صورت باید تعهدات قانونی را مشابه سایر پذیرفته شدگان در محل هایی که وزارت بهداشت تعیین می کنند، انجام دهند.