افتتاح نمایشگاه «روزهای قرآنی» در شهر بیهاچ بوسنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این مراسم ۳۰ خردادماه با همکاری مفتی‌گری کانتون و شهرداری شهر بیهاچ و با حضور حسین روژیچ نخست وزیر کانتون اونسکو سانسکی، حسین افندی ماکیچ مفتی، شهرت فاضلیچ شهردار شهر بیهاچ ، محمد رامیچ وزیر فرهنگ کانتون اونسکو سانسکی و علی اصغر عامری رایزن فرهنگی کشورمان برگزار شد.

در ابتدای مراسم پس از قرائت قرآن کریم توسط سنان الدین بایریچ، علی اصغر عامری، رایزن فرهنگی کشورمان در سخنانی گفت: ماه مبارک رمضان که ماه نزول قرآن می‌باشد بهترین فرصت برای ارتقا دانش و معرفت نسبت به مفاهیم عالی آیات قرآن کریم است.

وی افزود: قرآن کریم نه تنها تمامی انسان‌ها را به سعادت دنیوی و اخروی فراخوانده و هدایت می‌کند بلکه به عنوان مهمترین محور وحدت مسلمانان تلقی می‌گردد، وحدتی که جامعه مسلمانان در دنیای پر آشوب کنونی که اسلام هراسان در پی‌وارونه جلوه دادن اسلام که دین اسلام و صلح و عدالت و مدارا ست به عنوان آیینی خشونت‌طلب و افراط گر می‌باشد، حفظ وحدت برای جامعه مسلمان ضرورت بیشتری می‌یابد.

وی بیان داشت: تمامی بناها و یادگارهای مذهبی به جای مانده در طول تاریخ از مساجد و کلیساها و کنیسه‌ها و معابد و هنرهای به کار رفته در آن‌ها همچون کتیبه‌ها و دست نوشته‌ها و نقاشی‌ها حاصل عشق و ایمان هنرمندان به خداوند یکتاست در این میان هنرمندان ایرانی نیز با خوشنویسی آیات قران کریم و تذهیب سعی در نشان دادن ارادت خود به پیشگاه قدسی وحی الهی داشته‌اند. با این امید که توجه خوانندگان را به مفاهیم عالی و زیبای این کتاب آسمانی جلب نمایند.

حسن افندی ماکیچ، مفتی کانتون اونسکو سانسکی به عنوان دومین سخنران آیین افتتاحیه ضمن تشکر از رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران این ماه مبارک را بهترین مناسبت برای برپایی نمایشگاه قرآن کریم دانست.

وی اظهار کرد: هنرمندان قرآن کریم که تمام عمر خود را صرف کتابت آیات الهی می‌کردند با آثار هنری خود قصد داشتند هر چه بیشتر مردم را به خواندن و تفکر در معانی این آیات تشویق نمایند، این نمایشگاه قرآن کریم نیز محصول علاقه و عشق هنرمندان میهمان از کشور ایران به قرآن کریم است که علاوه بر تبریک و تشکر از ایشان امیدوارم استقبال و بازدید مناسبی از آن بعمل آید.

در ادامه حسین روژیچ، نخست وزیر کانتون اونسکو سانسکی در سخنانی گفت: این نمایشگاه که دریچه‌ای کوچک از گنجینه عظیم هنر ایرانی است، دانش ما را نسبت به فرهنگ و هنر دینی این کشور افزایش می‌دهد.

وی تصریح کرد: منطقه ما به داشتن طبیعتی زیبا و دلاوران و شهدایی که در دوران جنگ جان خود را در راه حفظ وطن از هجوم دشمنان فدا نمودند مشهور است و همچنین علاقه به هنر از دیگر ویژگی‌های مردم بیهاچ است این منطقه بزرگان بسیاری را در زمینه هنر در خود پرورش داده و به دنیا هدیه نموده است و از سوی دیگر درهای خود را به روی هنرمندان سایر مناطق جهان باز نگه داشته است و امروز ما به حضور هنرمندان گرانقدر ایرانی در میان خود افتخار می کنیم و امید بسیار داریم که حضور هنرمندان قرآنی آغازی مبارک برای افزایش نمایشگاه های هنری ایران در انواع و اقسام مختلف خود باشد.

شهرت فاضلیچ شهردار بیهاج نیز در سخنانی اظهار کرد: این نمایشگاه ماه مبارک رمضان را برای مردم شهر بیهاچ زیباتر نمود و نه تنها برای مسلمانان بلکه اقلیت غیر مسلمان این شهر نیز فرصتی مهیا کرد تا با هنر فاخر و سراسر مملو از ذوق و سلیقه خاص ایرانی‌ها آشنا شود.

وی گفت: از صمیم قلب بر این باورم که شهر بیهاچ‌ می تواند محل مناسبی برای عرضه هنر پر از معنا و پیام کشور ایران است و ما می توانیم از آن فراوان بیاموزیم و جوانان خود را با جلوه ای متفاوت و اصیل از دینا هنر آشنا نماییم.

وی در پایان سخنان خود آمادگی شهرداری بیهاج را برای مشارکت در دیگر فعالیت های رایزنی اعلام نمود.

بنابراعلام این خبر، برنامه روزهای قرآن که از ۲۲ خرداد در دو شهر سارایوو و بیهاچ آغاز و تا ۲ تیرماه ادامه خواهد داشت، علاوه بر ۲۰ تابلو خوشنویسی استاد کاوه تیموری ، ۲۰ اثر تذهیب استاد روح الله اسحاق زاده به نمایش گذاشته خواهد شد. همچنین چند قطعه از آثار منبت و معرق استاد داود ملایی اونجی در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

در این نمایشگاه بازدیدکنندگان و علاقمندان بوسنیایی شاهد کارگاه این سه هنرمند برجسته کشورمان نیز هستند.