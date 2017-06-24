تولید محصولات کارخانه ای در جهان به یک رکورد تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از «نیوزاوتلیز»، براساس اطلاعات این گزارش تولید محصولات کارخانجات جهانی در سه ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد ۳.۷ درصدی برخوردار شد؛ این در حالی است که این میزان از روند روبه رشد، بیشتر از میانگین سال ۲۰۱۶ میلادی است.

در این گزارش به این نکته اشاره شده که تولید محصولات کارخانجات جهانی در سال ۲۰۱۷ میلادی با روند ربه رشد شروع بکار کرده و انتظار می رود که در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، رشد صنعتی بصورت پایدار ادامه داشته باشد.

همچنین میزان رشد تولید محصولات کارخانه ای در کشورهای صنعتی از جمله آمریکا، ژاپن، آلمان و کره جنوبی در سه ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل ۱.۹ درصد افزایش نشان می دهد.

البته در منطقه یورو این رقم از رشد ۱.۴ درصدی در مقایسه با سه ماه نخست سال ۲۰۱۶ میلادی برخوردار بوده است.

همچنین میزان رشد تولید محصولات کارخانه ای در اقتصادی نوظهور در سه ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل ۶ درصد است؛ ضمن اینکه میانگین رشد تولید محصولات کارخانه ای در کشورهای آسیایی به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرد و این رقم برای آفریقا ۵.۷ درصد اعلام شده است.