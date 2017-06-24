به گزارش خبرنگار مهر، سهیل مهاجری صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز فصل تابستان و گرمای کم سابقه دراستان بوشهر اظهار داشت: بیش از یک میلیون هکتارمراتع در استان بوشهر وجود دارد که با توجه به پوشش گیاهی سال گذشته و بارندگی هایی که شاهد بودیم اکنون در معرض آتش سوزی قرار دارند.
وی افزود: در حال حاضر ۵۵ درصد مساحت استان را مراتع تشکیل میدهند که طی فصل جاری علفهای این اراضی کاملا خشک شدهاند و گیاهان مرتعی نیز قابل اشتعال هستند و ما نسبت به هرگونه بیاحتیاطی و یا کوچکترین جرقه آتش در مراتع هشدار میدهیم.
جلوگیری از آتشسوزی در مراتع و جنگلها
مهاجری تصریح کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی در سراسر استان برای جلوگیری از آتشسوزی در مراتع و جنگلها آماده هستند اما همه دستگاهها و مردم شریف استان میبایست نسبت به بروز هرگونه اقدامی که منجر به آتش سوزی میشود هوشیار باشند.
وی سه مورد آتشسوزی در سال گذشته در مراتع و جنگلهای استان و یک مورد نیز در سال جدید، از جمله اتفاقاتی از این دست دانست و اظهار داشت: آمادگی لازم برای اطفای حریق در همه این موارد وجود داشت و ماموران یگان حفاظت این اداره و نیروهای مردمی و علاقمنمدان به محیط زیست همه در کنار هم بودند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با بیان اینکه فرهنگسازی به مردم میتواند برای جلوگیری از بروز حریق در مراتع و جنگلها اثرگذار باشد، افزود: همه مردم و کسانی که برای تفریح به مراتع و مراکز جنگلی مراجعه میکنند باید از روشن کردن آتش در محل های مستعد خودداری کنند.
مردم همراهی کنند
وی ادامه داد: اگر مراتع و یا پوششهای گیاهی استان از بین بروند ضمن وارد آمدن آسیب به محیط زیست، دامها نیز با مشکل مواجه خواهند شد بنابراین باید در حفظ و حراست از عرصههای منابع طبیعی و خطراتی همچون آتشسوزی کوشا باشیم.
مهاجری اظهار داشت: مردم و گردشگران در صورت مشاهده حریق در مناطق کوهستانی، مراتع و یا جنگلهای استان، مراتب را به ادارات و یا مامورین یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری در سراسر استان اطلاع دهند.
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