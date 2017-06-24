گرفتاریهای فعالیت سازمان اموال تملیکی لرستان؛مطالباتی که محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی شاکرمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه استان لرستان، معبر قاچاق در همه زمینه‌ها است اظهار داشت: همچنین لرستان در حوزه قاچاق کالا مواد غذایی، شربی و لوازم‌خانگی مشکل‌ داریم.

سازمان اموال تملیکی لرستان فعال شود

وی با اشاره به تشکیل کارگروه‌های مختلف در این زمینه عنوان کرد: در این رابطه کارگروه‌هایی در استانداری، کمیسیون مبارزه با قاچاق و همچنین در دادگستری این موضوع بررسی و تا حدودی این امر در استان کنترل‌شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با بیان اینکه لرستان به‌عنوان یک استان معبر درزمینهٔ قاچاق کالا شناخته‌شده است گفت: اصحاب رسانه چشم‌های بینا و گوش شنوای جامعه محسوب می‌شوند و اطلاع‌رسانی نسبت به مصرف کالای ایرانی باید از سوی رسانه‌ها همواره مدنظر قرار گیرد.

شاکرمی با بیان اینکه ما درزمینهٔ استفاده از تولیدات استان خودمان از سوی مردم مشکلاتی داریم گفت: همچنین در حوزه استفاده از مواد آرایشی قاچاق بی‌کیفیت که هزینه‌های زیادی برای آن‌ها نیز می‌شود دارای مشکلاتی هستیم.

وی با بیان اینکه کار خوبی که با همت رئیس‌کل دادگستری لرستان، دادستان مرکز استان و استانداری شده این بوده که توانستیم نمایندگی سازمان اموال تملیکی استان را اخذ کنیم گفت: هنوز این امر به‌طور کامل در استان عملیاتی نشده و این در حالی است که تا پیش‌ازاین کالاهای قاچاق کشف‌شده در استان به استان مرکزی ارسال می‌شد.

انبارهای لرستان پر از برنج های خارجی است

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با بیان اینکه درزمینهٔ فعالیت سازمان اموال تملیکی گیر و گرفتاری‌هایی در استان داریم گفت: در این زمینه دادگستری در جریان قضایا بوده و امیدواریم به‌زودی رفع شود.

شاکرمی با بیان اینکه در حال حاضر انبارهای ما پر از برنج‌های خارجی و مواد غذایی است که دیگر مصرف انسانی ندارند گفت: باید رسانه‌ها نیز درزمینهٔ استفاده از کالای ایرانی در بین مردم اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند.

مبارزه با قاچاق تنها با مجازات و زندان صورت نمی گیرد

جعفر بدری رئیس‌کل دادگستری لرستان نیز در این رابطه با بیان اینکه مبارزه با قاچاق تنها با مجازات و زندان صورت نمی‌گیرد گفت: ما نیازمندی‌های داخل را باید تأمین کنیم و شرایطی ایجاد کنیم که قاچاقچی احساس کند که واردات قاچاق برایش سود ندارد.

وی با بیان اینکه قاچاقچی تا زمانی که می‌داند کالای قاچاق برایش سود کلانی دارد اقدام به این کار می‌کند گفت: ۱۵ هزار نفر «کول بر» در استان‌های غربی فعالیت دارند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه در حال حاضر چون ما نتوانستیم کیفیت و قیمت کالا را به‌اندازه قیمت کالاهای قاچاق در داخل کشور تأمین کنیم گفت: بیشتر کشفیات قاچاق ما به لوازم‌خانگی، پوشاک و پارچه برمی‌گردد که دولت در این زمینه باید برنامه‌ریزی کند و نیازمندی‌های داخلی را با قیمت مناسب برای مردم تأمین کند تا قاچاقچی در این زمینه قطع امید کند.

بدری تأکید کرد: در حال حاضر گمرک از این کالاهای ضبط‌شده پر است.

مشکلات درزمینهٔ انبار کالاهای قاچاق در استان لرستان در حالی است که پیش‌ازاین نیز نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد از نبود سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در لرستان انتقاد کرده بود که منجر به پیگیری مسئولان برای اخذ مجوز و راه‌اندازی نمایندگی این سازمان در لرستان شد.

بااین‌حال به نظر می‌رسد همچنان در مسیر فعالیت کامل این نمایندگی مشکلاتی وجود دارد که باید پیگیری برای رفع آن صورت گیرد.

پیش‌ازاین به دلیل نبود سازمان اموال تملیکی در استان اموال و کالاهای ضبط‌شده یا در انبارها نگهداری شده و از بین می‌رفت و یا باید به استان‌های دیگر منتقل و به فروش رسانده می‌شدند.