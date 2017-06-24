مسجد تاریخی چرخاب اردکان مرمت می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، ساشا ریاحی مقدم اظهار داشت: مسجد چرخاب اردکان یکی از مساجد تاریخی این شهرستان است که در قلب بافت تاریخی و محله چرخاب اردکان قرار دارد و متعلق به دوره قاجاریه است.

وی بیان کرد: این مسجد تاریخی به شماره ۱۳۷۳ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان یزد عنوان کرد: در اجرای قانون حفظ آثار ملی مصوب دوازدهم آبان ماه ۱۳۰۹ شمسی و نیز ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور، حکم مرمت اثر تاریخی مسجد چرخاب از طرف سازمان میراث فرهنگی صادر شده و این حکم به مدت یک سال دارای اعتبار است.

ریاحی مقدم در مورد مرمت این مسجد تاریخی تصریح کرد: این مرمتها شامل اجرای طاق و تویزه پشت بند شرقی، جمع آوری و اجرای مجدد کف حیاط، بازسازی و احیای حوض و مرمت پشت بام خواهد بود.