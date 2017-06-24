به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد سعیدنژاد گفت: خوشبختانه عملیات ساخت اسکله نفتی بندر شهیدرجایی نیز آغاز شد؛ چراکه با توجه به طرح‌های توسعه‌ای در حوزه نفت و گاز کشور، ملزم به استفاده از ظرفیت‌های جدید در حوزه بندری هستیم که این اسکله، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت است.

وی با اشاره به اینکه قرار است این اسکله دارای سه پست باشد، تصریح کرد: مبلغ سرمایه‌گذاری این اسکله در مجموع ۱۶۰ میلیارد تومان است و کل ظرفیت صادراتی مجموعه نفتی با بهره‌برداری از این اسکله، به ۳۶ میلیون تن خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: امیدواریم با توانایی که در پیمانکاران داخلی وجود دارد، ظرف ۱۸ ماه دو پست اسکله آماده و پست سوم نیز در ۲۴ ماه به بهره‌برداری برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی، در خصوص پروژه تجهیز پایانه دوم بندر شهید رجایی گفت: مجموع جرثقیل‌های داخلی این پایانه توسط یک شرکت داخلی ساخته‌ شده و عملیات نصب ۱۵ دستگاه جرثقیل هم به زودی آغاز خواهد شد که شامل جرثقیل‌های داخلی محوطه است و تا ۵ ردیف کانتینر روی‌هم می‌نشینند و یک کانتینر در بالا می‌تواند حرکت کند و در عرض خود، شش کانتینر را مستقر کند.

سعیدنژاد با اشاره به اینکه تمامی عملیات ساخت این جرثقیل از طراحی تا نصب و راه‌اندازی توسط یک شرکت داخلی صورت گرفته است، افزود: این موضوع نقش مهمی در صرفه‌جویی ارز و همچنین باز شدن مسیر برای صادرات تجهیزات ساخته‌شده شرکت‌های داخلی است.

وی در پایان گفت: این عملیات که جمع آن ۲۱ میلیون یورو است، ظرف ۱۸ ماه یا شاید زودتر از آن و حتی تا پایان سال جاری، به بهره‌برداری برسد.

گفتنی است، اوایل بهار امسال نیز با امضای قراردادی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان با بخش خصوصی، مقدمات صادرات بخشی از فرآورده های نفتی پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس از طریق اسکله اختصاص منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس فراهم شد.

طبق این قرارداد شرکت داخلی متعهد شده طی شش ماه زیرساخت های لازم را آماده کند تا طی پنج سال آینده، افزون بر۲۲ میلیون تن فرآورده های تولیدی پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس از طریق اسکله های اختصاصی این منطقه به بازارهای هدف صادر شود.

مجتمع بندری شهید رجایی به عنوان نقطه اصلی کریدور شمال جنوب و دسترسی به آزادراه و راه آهن در مجاورت سه پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، پالایشگاه نفت بندرعباس و گاز سرخون و قشم قرار دارد که با توجه به برنامه ریزی های بعمل آمده، قرار است سالانه بخشی از فرآورده های تولیدی آنها از طریق این مجتمع بندری صادر شود.