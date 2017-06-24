محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نقل و انتقالات باشگاه استقلال اظهار داشت: استقلال دیر به بازار آمد اما با توپی پر وارد بازار شد و عملکرد این تیم در این چند روز گذشته بسیار خوب بوده است. جا دارد به نوبه خودم به مسئولان باشگاه استقلال بابت این اتفاق خسته نباشید بگویم.

مدافع پیشین آبی پوشان خاطر نشان ساخت: افتخاری در اولین سالی که در نقل و انتقالات فوتبال بعنوان مدیر یک باشگاه حضور داشت از همه تجارب مدیریتی‌اش در سال های گذشته استفاده کرد و بازیکنان خوبی جذب کرد. اوج هنر مدیریتی افتخاری جذب بازیکنان نبود، بلکه نوع قراردادی بود که با آنها بست. چون اغلب قراردادهایی که بسته یا تمدید شد از دو سال به بالا بود و این اتفاق را باید در این تیم به فال نیک گرفت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با این همه بازیکن تراز اول کار منصوریان برای انتخاب ترکیب اصلی‌اش سخت می‌شود پاسخ داد: این اتفاق خوبی است که مربی دغدغه انتخاب بهترین‌ها را از یک جمع خوب داشته باشد اما ما نباید هفته های ابتدایی لیگ را در نظر گرفته و آن را معیار قرار دهیم. کار تیم هایی مثل استقلال تازه از زمانی شروع می شود که وارد چرخه لیگ قهرمانان آسیا شوند. شما دیدید که تیم ما در بازی با العین عملا هیچ هافبک دفاعی نداشت در حالی که ما چهار هافبک دفاعی در لیست مان داشتیم. ما باید این همه ستاره را در شرایط خوب مسابقه قرار دهیم برای چنان روزهایی که بازی‌ها سنگین و فشرده می شوند و احتمال محرومیت‌ها و مصدومیت‌ها زیاد می‌شوند.

پیشکسوت آبی پوشان در خصوص بالا رفتن انتظار از استقلال با جذب این همه بازیکن نیز گفت: این مطلب تازه ای نیست و همیشه انتظار از تیم استقلال بالاست و از این تیم انتظار قهرمانی می‌رود. آبی پوشان فصل گذشته نایب قهرمان لیگ برتر شدند و در این فصل هم از آنها انتظار قهرمانی می رود. این هم انتظار بالا و تازه ای نیست که ما از این تیم داریم.

نوری در خاتمه بیان داشت: حضور بازیکنان با تجربه و آماده در یک تیم باعث می‌شود که در مقاطع حساس و سنگین، دست و دل منصوریان برای مصدومیت‌ها و محرومیت‌ها نلرزد و تیمش را با طیب خاطر روانه میدان نماید.