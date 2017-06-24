آتش به اختیار به معنی مبارزه پرشور و برآمده ازعقلانیت انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، میثم لطیفی رئیس دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشت کوتاهی به بررسی مفهوم تعبیر آتش به اختیار پرداختند که اکنون از نظر شما می گذرد:

بسم الله القاصم الجبارین

آتش به اختیار را فرمانده صادر می کند؛ وقتی عملیات شروع شده است و دیگر قرار نیست از اصل غافلگیری ابتدای نبرد بهره جست.

آتش به اختیار یعنی نیروها به درجه ای از آگاهی رسیده اند که می توانند مستقیم و با اختیار بیشتری اقدام کنند.

آتش به اختیار یعنی مواضع دشمن قابل رویت است.

آتش به اختیار یعنی جنگ تن به تن شده است.

آتش به اختیار یعنی کسی نمی تواند بهانه کند که تا دستور و حکم نباشد اقدامی نمی کند.

آتش به اختیار به معنای بی نظمی و تکروی نیست.

آتش به اختیار به معنای زدن نیروی خودی نیست.

آتش به اختیار به معنای کار انفرادی و غیر منسجم نیست.

آتش به اختیار به معنای احساسی و هیجانی عمل کردن نیست.

آتش به اختیار بودن یعنی مبارزه نرم، منسجم، هماهنگ، پرشور و برآمده از عقلانیت انقلابی با بهره مندی حداکثری از ظرفیت درونی و بسیج مردمی برای هدف والای انقلاب اسلامی یعنی سعادت همه و زمینه سازی برای ظهور.

آتش به اختیار یعنی امید فرمانده و قرارگاه مرکزی به پیروزی، یعنی ناکارآمدی و گیج بازی قرارگاه های عملیاتی، یعنی اختیار عمل قرارگاه های تاکتیکی، یعنی روحیه و انگیزه بالای نیروهای عملیاتی، یعنی حمله همه جانبه به مواضع دشمن واقعی در قالب گروه های چابک و تشکل های انقلابی.

آتش به اختیاری که مقام معظم رهبری فرمودند خطاب به تشکل های انقلابی خصوصا در دانشگاه ها بود؛ یعنی افسران جنگ نرم، یعنی اساتید انقلابی و متدین و باسواد و دلسوز؛ یعنی فرماندهان جنگ نرم.

این تدبیر فرماندهی نکاتی را هم داشت که نباید از آن غفلت کرد تا بهانه جویی مرجفون در شهر را از ایشان بگیرد؛ صراحت، صداقت، دلسوزی، دوری از عیب جویی و علاج جویی در برابر ضعفهای داخلی، آرمان گرایی، واقع بینی، امید به آینده و فهم اولویتها در مبارزه و حفظ خصومت با دشمنان بیرونی و مبارزه بی امان با آن، از این تدابیرند که باید به دقت مدنظر قرار گیرند.

گوش به فرمان فرماندهمان باشیم و در وسط میدان مجاهدت همه جانبه، مخلصانه و فعال، ان شالله!