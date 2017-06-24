به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم تقدیر از فعالان صنعت کشتی‌سازیبا اشاره به بررسی مشکلات ذوب‌آهن به همراه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در حال بررسی مشکلات ذوب‌آهن هستیم و با پیگیری سعی در حل مسائل مرتبط با آن داریم.

وی با اشاره به رشد حمل و نقل در صنعت دریایی کشور گفت: با وجود آب‌راه‌های مختلف در کشور کماکان برخی کشتی‌ها برای تعمیر به خارج از کشور روی می آورند.

وی از رایزنی و مذاکره با صندوق توسعه ملی در ارتباط با صنعت کشتی‌سازی خبر داد و اظهار کرد: با صندوق توسعه ملی در حال مذاکره هستیم تا از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم و راهی را در نظر بگیریم که چگونه می‌توان از منابع موجود استفاده کرد و یا در زمان ساخت در رهن بانک قرار داد.

نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه دولت باید حمایت‌های بخش خصوصی را در نظر قرار دهد، خاطرنشان کرد: باید با ارائه تسهیلات و حمایت از بخش خصوصی کار را پیش ببریم. بنده به شخصه این مسئله را حرام می‌دانم که اگر کاری که توان آن در داخل کشور وجود دارد، به خارج از کشور ارجاع شود. به طور مثال ما اخیرا از ال سی باز شده در پتروشیمی جلوگیری کرده و اعلام کردیم که باید حل شود و هر چند در این رابطه مخالفت‌هایی داشت اما با پیگیری کار قبل از واردات تجهیزات خارجی کار را آغاز کردیم اما پمپ، الکتروموتور و سایر تجهیزات مورد نیاز را در داخل ساختیم.

وی تاکید کرد: همه مدیران و مسئولان باید جسارت لازم را داشته باشند و با رعایت نکات فنی، تولید داخل را مدنظر قرار دهند و در این بین همان‌طور که مصرف‌کنندگان به تولید داخلی اعتماد کرده‌اند، تولیدکنندگان نیز باید در این راستا اعتمادسازی کنند.

این عضو کابینه دولت با اشاره به کماکان بین شهرهای ساحلی ایران حمل و نقل دریایی مناسبی وجود ندارد، گفت: چرا باید زمانی که راه دریایی در کشور وجود دارد، از جاده تردد کنیم؟ هرچند برخی‌ها بهانه می‌گیرند که نرخ‌های دریایی بالاست که البته حق هم دارند البته می‌بینیم که با پشت کار می‌توان بسیاری از مسائل را حل کرد. به طور مثال ملاحظه کردیم که پس از رایزنی‌های انجام شده خط مسافربری و تجاری دریایی با عمانی‌ها راه‌اندازی شد و چنین مسائلی باید توسعه یابد.

رایزنی برای تولید ماشین آلات معدنی

نعمت‌زاده در حاشیه این مراسم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اظهار نظر معاون امور معادن وزارت صنعت در باره توانایی تولید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز اظهار داشت: هفته گذشته جلسه‌ای را با سهامداران جدید شرکت سازنده ماشین‌آلات معدنی است، داشتیم. آنها با چند شرکت خارجی در حال مذاکره برای سرمایه‌گذاری مشترک در ایران هستند

وی افزود: بخشی از این ماشین‌آلات در ایران تولید خواهد شد و برخی ماشین‌آلات نیز که تولیدش در داخل صرفه اقتصادی ندارد، وارد خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پیش بینی زمان لازم برای نوسازی تجهیزات معادن گفت: این تولیدات طی یک سال آینده به نتیجه برسد.

نعمت‌زاده در ادامه صحبت‌هایش در جمع خبرنگاران در خصوص تبیین برنامه راهبردی صنایع دریایی در کشور گفت: این برنامه با نظر کارشناسی فعالان، کارشناسان و اساتید در نظر گرفته شده و امیدواریم با پیروی از این برنامه راهبردی در زمینه توانمندی طراحی، مهندسی و نیز تامین منابع مالی گام برداریم. قطعا شورای عالی صنایع دریایی در حال دنبال کردن برنامه مذکور است و امیدواریم که با همکاری کلیه بخش‌های مرتبط شاهد رونق صنایع دریایی و بهبود آن نسبت به گذشته باشیم.

وی با بیان اینکه واحدهای بزرگی همچون ایزو ایکو و صدرا که مدت‌ها به صورت نیمه‌فعال درآمده و تقریبا تعطیل شده بودند، در حال حاضر به فعالیت خود ادامه می‌دهند تاکید کرد: این واحدها در حال تولید شناورها هستند و سکوهای مورد نیاز صنعت نفت را نیز در دستور کار خود قرار داده‌اند بنابراین امیدواریم با گسترش فعالیت آنها تمام تعمیرات مربوط به کشتی‌ها و ساخت تجهیزات صنعت کشتی‌سازی در داخل کشور مدنظر قرار گیرد چرا که ما توانسته‌ایم کشتی بالای ۱۰۰ هزار تن را در داخل کشور بسازیم و بنابراین می‌توانیم کار را ارتقا دهیم و با توجه به ایجاد دو حوزچه خشک در بندرعباس وضعیت تولید شناورهای بزرگ وجود دارد و در حال مذاکره با دو شرکت خارجی کره‌ای و چینی هستیم تا جهت مشارکت در پروژه صنایع دریایی اقدام کنیم.