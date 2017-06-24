افشای ۳۲ ترابایت اطلاعات مخفی ویندوز ۱۰ در اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، این کدها شامل کدهای منبع ویندوز ۱۰ و کدهای دیگری است که تنها در داخل شرکت مایکروسافت به طور داخلی مورد استفاده بوده اند.

مایکروسافت بعد از تایید این کدها، اصالت آنها را تایید کرده است. بخشی از این کدها مربوط به سخت افزارهای رایانه های شخصی مانند درایوهای یواس بی، وای – فای و بلوتوث که برای کار کردن با ویندوز ۱۰ طراحی شده اند، هستند.

کارشناسان امنیتی هشدار می دهند که هکرها با سوءاستفاده از کدهای نشت کرده به اینترنت می توانند آسیب پذیری های جدیدی را شناسایی کرده و از آنها برای طراحی بدافزارهای تازه به منظور سرقت اطلاعات کاربران استفاده کنند.

بررسی ها نشان می دهد سرقت این کدها از شرکت مایکروسافت در ماه مارس گذشته رخ داده و اولین بار در سایت BetaArchive.com منتشر شده است. مدیران این سایت می گویند بعد از اطلاع از موضوع تمامی کدهای مذکور را پاک کرده اند.

مایکروسافت می گوید احتمالا منشا نشت این کدها برنامه ای موسوم به Shared Source Initiative است که مایکروسافت از آن برای به اشتراک گذاری کدهای منبع خود با شرکت های سازنده رایانه های شخصی و دیگر همکاران خود بهره می گیرد.

در این مجموعه کدهای متنوعی از برخی نسخه های ویندوز ۱۰ که هرگز در اختیار کاربرانی در خارج از شرکت مایکروسافت قرار نگرفته اند، نیز مشاهده می شود.