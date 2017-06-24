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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۲

برای حضور در رقابتهای جهانی؛

آزادکاران جوان از دوشنبه به اردو می‌روند

آزادکاران جوان از دوشنبه به اردو می‌روند

اردوی تیم کشتی آزاد جوانان برای حضور در رقابتهای جهانی فنلاند در روزهای ۵ تا ۱۲ تیرماه در محل خانه کشتی شماره ۲ تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم کشتی آزاد جوانان به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: علی فاتحی (تهران) امیر پرسته (مازندران) علیرضا گودرزی (تهران)
۵۵ کیلوگرم: نادر نصری (مازندران) علیرضا سرلک (لرستان) افشین رحمانی (مازندران) عرفان آئینی (تهران)
۶۰ کیلوگرم: یونس امامی (تهران) ابوالفضل حاجی پور (مازندران)
۶۶ کیلوگرم: امیرحسین حسینی (تهران) حسین مصطفوی (آذربایجان شرقی) امیرحسین کاوسی (مازندران)
۷۴ کیلوگرم: محمد متقی نیا (خراسان رضوی) علی سوادکوهی (مازندران) فریبرز بابایی (مازندران) سجاد غلامی (البرز)
۸۴ کیلوگرم: احمد بذری (مازندران) سید ساجد سیدی (مازندران)
۹۶ کیلوگرم: دانیال شریعتی (همدان) امیررضا فتاحی (تهران) میثم عبدی (تهران)
۱۲۰ کیلوگرم: شایان جلیل زاده (تهران) نویداله قلی نوه سی (آذربایجان شرقی) نعیم حسن زاده (مازندران)
سرمربی: تقی اکبر نژاد

مربیان: حسن طهماسبی – محمود حسن نیا – تورج کفایی- محمد اصلانی
سرپرست: پرویز عالی

رقابتهای کشتی جوانان جهان روزهای ۱۰ تا ۱۵ مردادماه در شهر تامپره فنلاند برگزار می شود.

کد مطلب 4013278

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