به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم کشتی آزاد جوانان به شرح زیر است:
۵۰ کیلوگرم: علی فاتحی (تهران) امیر پرسته (مازندران) علیرضا گودرزی (تهران)
۵۵ کیلوگرم: نادر نصری (مازندران) علیرضا سرلک (لرستان) افشین رحمانی (مازندران) عرفان آئینی (تهران)
۶۰ کیلوگرم: یونس امامی (تهران) ابوالفضل حاجی پور (مازندران)
۶۶ کیلوگرم: امیرحسین حسینی (تهران) حسین مصطفوی (آذربایجان شرقی) امیرحسین کاوسی (مازندران)
۷۴ کیلوگرم: محمد متقی نیا (خراسان رضوی) علی سوادکوهی (مازندران) فریبرز بابایی (مازندران) سجاد غلامی (البرز)
۸۴ کیلوگرم: احمد بذری (مازندران) سید ساجد سیدی (مازندران)
۹۶ کیلوگرم: دانیال شریعتی (همدان) امیررضا فتاحی (تهران) میثم عبدی (تهران)
۱۲۰ کیلوگرم: شایان جلیل زاده (تهران) نویداله قلی نوه سی (آذربایجان شرقی) نعیم حسن زاده (مازندران)
سرمربی: تقی اکبر نژاد
مربیان: حسن طهماسبی – محمود حسن نیا – تورج کفایی- محمد اصلانی
سرپرست: پرویز عالی
رقابتهای کشتی جوانان جهان روزهای ۱۰ تا ۱۵ مردادماه در شهر تامپره فنلاند برگزار می شود.
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