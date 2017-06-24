به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم کشتی آزاد جوانان به شرح زیر است:



۵۰ کیلوگرم: علی فاتحی (تهران) امیر پرسته (مازندران) علیرضا گودرزی (تهران)

۵۵ کیلوگرم: نادر نصری (مازندران) علیرضا سرلک (لرستان) افشین رحمانی (مازندران) عرفان آئینی (تهران)

۶۰ کیلوگرم: یونس امامی (تهران) ابوالفضل حاجی پور (مازندران)

۶۶ کیلوگرم: امیرحسین حسینی (تهران) حسین مصطفوی (آذربایجان شرقی) امیرحسین کاوسی (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: محمد متقی نیا (خراسان رضوی) علی سوادکوهی (مازندران) فریبرز بابایی (مازندران) سجاد غلامی (البرز)

۸۴ کیلوگرم: احمد بذری (مازندران) سید ساجد سیدی (مازندران)

۹۶ کیلوگرم: دانیال شریعتی (همدان) امیررضا فتاحی (تهران) میثم عبدی (تهران)

۱۲۰ کیلوگرم: شایان جلیل زاده (تهران) نویداله قلی نوه سی (آذربایجان شرقی) نعیم حسن زاده (مازندران)

سرمربی: تقی اکبر نژاد

مربیان: حسن طهماسبی – محمود حسن نیا – تورج کفایی- محمد اصلانی

سرپرست: پرویز عالی



رقابتهای کشتی جوانان جهان روزهای ۱۰ تا ۱۵ مردادماه در شهر تامپره فنلاند برگزار می شود.