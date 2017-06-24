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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۹

ارسال ۳۰۰۰ عکس به جشنواره «هشت»/ مهلت ارسال آثار تمدید نمی‌ شود

ارسال ۳۰۰۰ عکس به جشنواره «هشت»/ مهلت ارسال آثار تمدید نمی‌ شود

دبیر جشنواره عکس تلفن همراه «هشت» با اشاره به ارسال ۳۰۰۰ قطعه عکس به این جشنواره، تأکید کرد مهلت شرکت در جشنواره به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه‌اله شیرمحمدی دبیر جشنواره عکس تلفن همراه «هشت» در فاصله یک هفته مانده به پایان مهلت شرکت در جشنواره گفت: با احترام به فراخوان جشنواره و همچنین شرکت‌کنندگانی که در وقت مشخص در آن شرکت کرده‌اند، مهلت شرکت در جشنواره «هشت» تمدید نخواهد شد.

وی ادامه داد: از علاقه‌مندان تقاضا داریم که در فرصت باقیمانده برای شرکت در جشنواره اقدام کنند و منتظر تمدید زمان نباشند.

شیرمحمدی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۳۰۰۰ قطعه عکس به جشنواره رسیده است که با توجه به تماس‌های مخاطبان با دبیرخانه، انتظار داریم این تعداد عکس در هفته پایانی افزایش داشته باشد.

نخستین جشنواره عکس تلفن همراه «هشت» با موضوع فرهنگ زیارت از سری برنامه‌های پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) است که توسط نقش رویای بهشت برگزار می‌شود. ساعد نیک‌ذات، کیارنگ علائی و محسن زین‌العابدینی عکس‌های جشنواره را داوری می‌کنند.

آخرین مهلت شرکت در این جشنواره ۱۰ تیرماه اعلام شده است. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره می‌توانند به وبسایت www.rbphoto.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 4013279

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