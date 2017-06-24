به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: از سال گذشته سامانه بهین یاب به منظور اعطای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال شده است.

وی افزود: در این سامانه واحدهای متعددی ثبت‌نام کرده و توانسته‌اند تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کنند بطوریکه مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی از طریق دریافت تسهیلات حل‌وفصل شده است.

رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل را یکی از اهداف مهم طرح رونق تولید را تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دانست و ادامه داد: طرح رونق تولید با همکاری بانک مرکزی طراحی شده و بانک‌های معرفی شده از سوی بانک مرکزی باید در جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال عمل نمایند.

پیرموذن چک برگشتی، بدهی معوق و مشکلاتی نظیر بیمه و بدهی به سازمان امور مالیاتی را از جمله موانع واحدهای تولیدی کوچک و متوسط برشمرد و تصریح کرد: در بسته طرح رونق تولید این دسته از مشکلات نمی‌تواند مانع دریافت تسهیلات شود.

وی تثبیت و افزایش اشتغال را هدف دیگر طرح رونق تولید برشمرد و افزود: واحدهای تولیدی که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و یا واحدهایی که درصدد نوسازی و بازسازی صنایع یا ماشین‌آلات خود هستند می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه بهین یاب نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نمایند.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران با تأکید به اینکه نوسازی صنایع و ماشین‌آلات از اهداف دیگر طرح رونق تولید است تأکید کرد: قدیمی و مستهلک بودن تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولیدی باعث ایجاد مشکلاتی در مصرف انرژی، تولید محصول کیفی و رعایت مسائل زیست‌محیطی می‌شود.

وی اضافه کرد: بخش معادن نیر در طرح رونق تولید به سامانه بهین یاب اضافه شده و معدن کاران نیز می‌توانند در سامانه بهین یاب ثبت‌نام نمایند.