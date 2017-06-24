جاده ابریشم فتح بابی برای تقویت همکاری دانشگاه شاهرود و ایتالیا

محمد مهدی فاتح در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه تیم تحقیقاتی ایتالیایی به سرپرستی فرانکو سالواتوری تاریخ شناس، روز جمعه از دانشگاه صنعتی شاهرود دیدار کرده و درباره راه ابریشم به مثابه فتح بابی در خصوص ارتباطات بیشتر دانشگاه صنعتی شاهرود با دانشگاه های ایتالیا مذاکره کردند.

وی افزود: آشنایی با ظرفیت های علمی و طبیعی دانشگاه صنعتی شاهرود و اقلیم استان سمنان در زمره اهداف این دیدار است.

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود ضمن بیان اینکه در این نشست محققان نشنال جئوگرافیک اهداف این موسسه را تشویق مردم در راستای علاقه‌مند کردن آنان برای توجه و مواظبت از سیاره‌شان ذکر کردند، گفت: بنیاد نشنال جئوگرافی توسط ۲۳ عضو هیئت مدیره متشکل از گروهی از معلمان برجسته، دانشمندان، مقامات سابق دولتی و طرفداران محیط زیست اداره می‌شود که می تواند ظرفیت خوب علمی برای دانشگاه‌های ما باشد.

فاتح با بیان اینکه اساتید دانشگاه‌های ایتالیا و محققان موسسه نشنال جئوگرافیک در این نشست به اهمیت اقتصادی و فرهنگی ایجاد رشته ای، برای تقویت برقراری ارتباط با تمام دانشگاه هایی که از طریق جاده ابریشم از روم به چین متصل می شوند پرداخته و در خصوص ایجاد رابطه ای خوب از طریق این راه بین دانشگاه صنعتی شاهرود و موسسه نشنال جئوگرافیک ابراز امیدواری کردند، افزود: انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک در زمره برنامه های این دیدار علمی است.

وی خاطرنشان کرد: این اساتید و محققان ضمن مثبت ارزیابی کردن ظرفیت های دانشگاه صنعتی شاهرود و فضای خوب حاضر در این دانشگاه، به امتحانات و انجام پروژه های دانشجویان دانشگاه های خود در خارج از کشورشان و ادامه فعالیت های علمی این دانشجویان در این دانشگاه تاکید و به ادامه ارتباطات صورت گرفته، تبادل دانشجویی و علمی و همچنین همکاری های متقابل دانشگاه و موسسه نشنال جئوگرافیک ایتالیا تاکید کردند.