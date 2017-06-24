شب عید فطر، شب جایزه به مومنین است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین فاطمی استاد حوزه و دانشگاه در برنامه برهان رادیو گفت و گو در رابطه با عیدسعید فطر و فضیلت روزهای عزیز به گفت وگو پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین فاطمی با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام (ص) از شب عید فطر به شب جوایز تعبیر کرد و گفت: یک عبارتی داریم در سازمان های آموزشی یا نهاد های کوچک و بزرگ به اسم روز جایزه یا فارغ التحصیلی از دانشگاه و تعابیری از این دست، که دانش آموخته پس از طی دوران آموزشی، برایشان جشن فارغ التحصیلی می گیرند، جالب است بدانید که در روایتی نبی مکرم اسلام (ص) می فرمایند وقتی شب عید فطر فرا می رسد، به آن شب جوایز می گویند.

وی اظهار داشت: خداوند در طول ماه مبارک رمضان نظر می کند و کسانی که از گناهان اجتناب کرده اند و به اعمال نیک پرداختند، حساب می کند. پروردگار باری تعالی حساب نمی کند به چه کسی چقدر بدهد بلکه به اهتمام بنده ها می نگرد. اصلاح حساب یعنی اینکه با چه محاسبه ای به بنده جوایز تعلق می گیرد.

استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان شد: خدا نگاه می کند بنده لیاقت دارد یا نه. برای همین در دعاها داریم خدایا با عدالت، با ما برخورد نکن، با فضلت با ما برخورد کن. بنده لیاقت کرم خدا را ندارد اما خدا که اهل جود و بخشش و سخاوت و کرم است بنده را قابل می داند. عید فطر زمانی است که از این امتحان الهی موفق بیرون بیاییم.

وی بخشش خداوند در این ماه را حتمی دانست و بیان داشت: پیامبر(ص) می فرمایند: ملعون است کسی که در این ماه بخشیده نشود و غفران الهی شاملش نشود. این بشارت است و لعن نیست! منظور از ملعون کسی بوده که از این ماه استفاده کافی نبرد و به گناهان خاص بپردازد یا فسادهای عجیب و غریب انجام دهد. پس همه در این ماه بخشیده می شوند مگر در موارد خاص.

حجت الاسلام و المسلمین فاطمی در مورد جایگاه و فضیلت عید فطر افزود: روایتی دیگری از حضرت محمد (ص) است که خطاب به جابر می فرمایند: ای جابر در اولین روز ماه شوال که مصادف با عید فطر است منادی ندا می دهد، مومنان بشتابید، خدا می خواهد جایزه بدهد. تا شوال می آید خدا اجر بنده هایش را می دهد. ای جابر فکر نکنید خدا مثل بنده ها جایزه می دهد بلکه متاع قلیل در دنیا می دهد که هم مادی است و هم معنوی.

وی با تاکید بر اینکه جایزه خدا اعتباری نیست بلکه حقیقی است و از بین رفتنی نیست، متذکر شد: بندگان هرچه بدست می آورند نفع و ضررش برای خودشان است، ما به خودمان خیر می دهیم اما خدا اجرش را می دهد، چرا؟ چون خدا می خواهد ما با تلاش و پاکدامنی و تقوا به کمال برسیم و این راهی است که خدا سر راه ما قرار می دهد و در پایان بنده باید شکرگذار نعمات پروردگار باشد.