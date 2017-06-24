رشد ۶۰ درصدی سالیانه منابع بانک شهر طی ۳ سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، حسین محمدپورزرندی با اعلام این خبر گفت: منابع بانک شهر در سال ۱۳۹۳ تنها ۱۱ هزار میلیارد تومان بود که در حال حاضر این منابع به ۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه رشد منابع بانکهای دیگر در چند سال گذشته به طور میانگین تنها ۲۰ درصد بوده است، افزود: اما عملکرد موفق بانک شهر در جلب اعتماد مردم طی ۳ سال اخیر موجب شده است که منابع این بانک به نسبت بانکهای دیگر به طور قابل توجهی افزایش یابد.
مدیرعامل بانک شهر خاطرنشان کرد: بانک شهر موفقیتهای بسیار قابل توجهی را در حوزههای مختلف بانکی کسب کرده و هم اکنون در میان بانکهای برتر کشور قرار دارد.
محمدپورزرندی با تأکید بر افزایش چشمگیر سرمایه این بانک عنوان کرد: سرمایه بانک شهر هم اکنون در حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال است و به زودی به ۲۰ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه با اشاره به پیشرفتهای بانک شهر در حوزه بانکداری الکترونیکی، تأمین زیرساختها برای راهاندازی دستگاههای خودبانک شبانهروزی را از جمله اقدامات بسیار مهم از سوی این بانک عنوان کرد و گفت: این سیستم که چند سال بیشتر از عمر آن نمیگذرد، از سوی بانک شهر به عنوان نخستین بانک در کشور، راهاندازی شد و خوشبختانه با استقبال هموطنان مواجه شده است.
مدیرعامل بانک شهر تأکید کرد: پیشخوانهای شهرنت این بانک نیز هماکنون به عنوان یک شعبه مستقل بانکی در هر ساعت از شبانه روز آماده خدمترسانی به شهروندان سراسر شهرهای کشور هستند.
پورزرندی با اشاره به راهاندازی ۳۵۰ پیشخوان شهرنت در سراسر کشور گفت: از خصوصیات منحصربهفرد این پیشخوانها امکان ارائه خدمات کامل بانکی به هموطنان در ترمینالها، فرودگاهها، حاشیه میادین میوه و تره بار، پارکها، مجتمعهای تجاری، حاشیه شهرها و سایر اماکن فاقد شعب بانکی است.
وی در پایان با اشاره به تغییر نام صندوق گنجینه آرمان شهر به صندوق «گنجینه زرین شهر» ادامه داد: این تغییر نام با توجه به حاشیههایی که برای مؤسسه مالی و اعتباری آرمان اتفاق افتاد و تشابه اسمی که این مؤسسه به طور کاملا اتفاقی با صندوق گنجینه آرمان شهر بانک شهر داشت، انجام شد.
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