میزان فطریه هر نفر در استان کرمانشاه ۶ هزار تومان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله "مصطفی علما" در پیامی ضمن آروزی قبولی طاعات و عبادات روزه داران اظهار داشت: میزان فطریه بر اساس قوت غالب هر منطقه اعلام می شود و قوت غالب مردم استان کرمانشاه گندم است و بنابراین میزان فطریه کل استان نیز بر همین اساس است.

وی افزود: خانواده های کرمانشاهی که قوت غالب آنها برنج می باشد نیز بر همین اساس میزان فطریه برای هر نفر ۶ هزار تومان بر آنها واجب است.

وی همچنین میزان کفاره روزه غیرعمد (دارای عذر شرعی) را به ازای هر روز ۲ هزار تومان و میزان کفاره روزه عمد را به ازای هر روز ۱۲۰ هزار تومان اعلام کرد.