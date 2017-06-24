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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۵

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه اعلام کرد:

میزان فطریه هر نفر در استان کرمانشاه ۶ هزار تومان است

میزان فطریه هر نفر در استان کرمانشاه ۶ هزار تومان است

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه میزان زکات فطره امسال استان را بر اساس قوت غالب منطقه، به ازای هر نفر سه کیلو گرم گندم معادل مبلغ ۶ هزار تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  آیت الله "مصطفی علما"  در پیامی ضمن آروزی قبولی طاعات و عبادات روزه داران  اظهار داشت:  میزان فطریه  بر اساس قوت غالب  هر منطقه  اعلام می شود و قوت غالب مردم استان کرمانشاه گندم است  و بنابراین  میزان فطریه  کل استان نیز بر همین اساس است.

وی افزود: خانواده های کرمانشاهی  که قوت غالب آنها برنج می باشد نیز  بر همین اساس میزان  فطریه برای هر نفر ۶ هزار تومان  بر آنها واجب است.

وی همچنین میزان  کفاره روزه غیرعمد (دارای عذر شرعی) را  به ازای هر روز ۲ هزار تومان و میزان کفاره روزه عمد را به ازای هر روز ۱۲۰ هزار تومان اعلام کرد.

کد مطلب 4013311

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