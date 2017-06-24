به گزارش خبرنگار مهر، عبدالقیوم قلی پوری پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: با استقرار پارک علم و فناوری در استان اردبیل شاهد جهش قابل توجه در حوزه اشتغال‌های دانش‌بنیان هستیم.

وی با بیان اینکه ایده‌های نخبگان در پارک مورد حمایت است، اضافه کرد: در کنار آن تدوین مسیر تولید اشتغال ضرورت داشت که این طرح نیز در دست اجرا است.

به گفته رئیس پارک علم و فناوری استان مجموعه یافته‌ها در این راستا در قالب کتابی تهیه شده و در اختیار مدیران ادارات استانی قرار می‌گیرد.

قلی پوری تأکید کرد: مدیران قبل از چاپ نهایی می‌توانند نظرات خود را اعلام کنند و در نهایت این کتاب به عنوان دستورالعمل ایجاد اشتغال‌های دانش‌بنیان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در این مجموعه ظرفیت‌های اشتغال دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف و دستگاه‌هایی که می‌توانند حمایت کنند، معرفی می‌شوند.

رئیس پارک علم و فناوری استان متذکر شد: این مجموعه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بومی تأکید داشته و راهکارهای ایجاد اشتغال نیز بر اساس مدل بومی استخراج شده است.