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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۴

مدیر اداره فرهنگی شهرداری منطقه یک تهران:

فصل جدید جشن رمضان در بوستان نیاوران برگزار می‌شود

فصل جدید جشن رمضان در بوستان نیاوران برگزار می‌شود

شمیرانات- مدیر اداره فرهنگی شهرداری منطقه یک تهران گفت: فصل جدید جشن رمضان در بوستان نیاوران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام پاشایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای بهینه سازی اوقات فراغت شهروندان و ترویج فرهنگ نشاط مذهبی در ماه مبارک رمضان، فصل جدید جشن بزرگ رمضان با اتمام ایام شهادت حضرت علی (ع) و شب های قدر در بوستان نیاوران از سر گرفته شد.

پاشایی گفت: هدف از برپایی این جشن و برنامه های متنوع آن در بوستان نیاوران، ارتقا نشاط شهروندان در پرتو تلطیف روح و ایجاد فضاهای معنوی، تعمیق مفاهیم فرهنگ شهروندی با تاکید بر ارزش های دینی و مذهبی است و این جشن ها سبب ایجاد یکپارچگی و انسجام در فعالیت های مناسبتی، دینی در بین شهروندان و جوانان ومعرفی وآشنا نمودن جوانان ونوجوانان با آموزه های اسلام را شامل می شود.
وی افزود: فصل جدید جشن بزرگ رمضان که شامل برنامه های متنوع ، شاد و مفرح مانند موسیقی، تواشیح و مسابقات است با محوریت استفاده از ظرفیت محلات ۲۷ گانه این منطقه است و از ساعت ۲۱ الی ۲۴ بامداد در بوستان نیاوران میزبان شهروندان خواهد بود و تا پایان ماه مبارک رمضان به کار خود ادامه  خواهد داد.
مدیر اداره فرهنگی شهرداری منطقه یک در پایان گفت: مطابق با زمانبندی اعلام شده ازحضور عموم مردم به صورت رایگان در جشن بزرگ استقبال خواهیم کرد.

کد مطلب 4013321

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