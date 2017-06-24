به گزارش خبرنگار مهر، شهرام پاشایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای بهینه سازی اوقات فراغت شهروندان و ترویج فرهنگ نشاط مذهبی در ماه مبارک رمضان، فصل جدید جشن بزرگ رمضان با اتمام ایام شهادت حضرت علی (ع) و شب های قدر در بوستان نیاوران از سر گرفته شد.

پاشایی گفت: هدف از برپایی این جشن و برنامه های متنوع آن در بوستان نیاوران، ارتقا نشاط شهروندان در پرتو تلطیف روح و ایجاد فضاهای معنوی، تعمیق مفاهیم فرهنگ شهروندی با تاکید بر ارزش های دینی و مذهبی است و این جشن ها سبب ایجاد یکپارچگی و انسجام در فعالیت های مناسبتی، دینی در بین شهروندان و جوانان ومعرفی وآشنا نمودن جوانان ونوجوانان با آموزه های اسلام را شامل می شود.

وی افزود: فصل جدید جشن بزرگ رمضان که شامل برنامه های متنوع ، شاد و مفرح مانند موسیقی، تواشیح و مسابقات است با محوریت استفاده از ظرفیت محلات ۲۷ گانه این منطقه است و از ساعت ۲۱ الی ۲۴ بامداد در بوستان نیاوران میزبان شهروندان خواهد بود و تا پایان ماه مبارک رمضان به کار خود ادامه خواهد داد.

مدیر اداره فرهنگی شهرداری منطقه یک در پایان گفت: مطابق با زمانبندی اعلام شده ازحضور عموم مردم به صورت رایگان در جشن بزرگ استقبال خواهیم کرد.