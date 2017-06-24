وجود ۵۵۱ گونه گیاهی و جانوری در موزه طبیعی زنجان

سید رضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر به موزه تاریخ طبیعی زنجان اشاره کردو گفت: موزه تاریخ طبیعی زنجان از جمله مکان­ های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، تحقیقاتی و نمایشگاهی است که می ­تواند علاوه بر شناساندن هر چه بیشتر زیست­ بوم­ های مختلف و گونه ­های حیات وحش و پوشش گیاهی منطقه ارزش حفظ و نگهداری تنوع زیستی را نیز به اقشار مختلف مردم جامعه تداعی کند.

وی اظهار کرد: موزه تاریخ طبیعی زنجان در راستای تکمیل مراکز تحقیقاتی دانشجویان و دانش‌ آموزان نقش به سزایی دارد. این موزه که در پارک جنگلی ارم اول جاده زنجان به تبریز واقع شده در زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع و با زیربنای ۸۰۰ متر مربع احداث و همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۲ صبح و ۱۶ تا ۲۰ عصر برای بازدید عموم دایر است.

مدیر کل محیط زیست استان زنجان گفت: یک مجموعه‌ ای است که در اثر جمع‌ آوری انواع نمونه‌ های جانوری، گیاهی، سنگ‌ها، سنگواره‌ ها و همچنین انواع حیوانات تاکسیدرمی شده استان و بعضی از نقاط کشورمان به وجود آمده است.

موسوی از وجود۵۵۱ گونه گیاهی و جانوری در موزه طبیعی زنجان خبر داد و گفت: یکی از موزه‌ های طبیعی در خور توجه در سطح کشور است و با اقداماتی که انجام گرفته در این مرکز بیش از ۵۸ نمونه از پستانداران، ۱۰۳ نمونه از پرندگان، ۲۶ نمونه از خزندگان، ۱۷ نمونه انواع ماهیان و ۱۲۰ نمونه از حشرات مختلف جمع‌ آوری و در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده شده است.

وی گفت: از گونه‌های موجود در موزه تاریخ طبیعی زنجان ۱۵ گونه گیاهی، ۳۸ گونه فسیل بی‌ مهرگان، بیش از ۳۰ گونه فسیل گیاهان، ۷۶ گونه سنگ و کانی، ۱۹ گونه اسکلت و بالغ بر ۵۵ گونه از سایر بندپایان است.