سرانه مصرف آب در جنوب شرق تهران ۲ برابر میزان استاندارد جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کارگری پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: هفته اول تیرماه هفته صرفه جویی آب است.

وی افزود: سهم آب شرب ۸ درصد مصارف آب ها است و ۹۰ درصد مصرف در بخش کشاورزی و ۲ درصد آن در بخش صنعتی مصرف می شود.

وی به الگوی مصرف آب در استان تهران اشاره کرد و گفت: سهم شرب آب در استان تهران به دلیل استقرار بخش زیادی از جمعیت کشور، بیشتر از درصد مصرف در کشور است، در تمام نقاط شهری ادارات مستقل داریم.

مدیر عامل آب شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران گفت: در سال ۹۵ مجموعا بیش از ۷۳ میلیون متر مکعب در چهار شهرستان جنوب شرقی استان تهران عرضه شده است و مصرف ۵۷ میلیون متر مکعب در کنتورهای مصرف کننده ثبت می شود و ۱۶ میلیون متر مکعب آب بدون درآمد داریم که بیش از ۷ میلیون متر مکعب تلفات واقعی در اثر شکستگی ها است و ۷ میلیون متر مکعب هم مشترکین طی انشعابات غیر مجاز مصرف کردند.

وی اضافه کرد: ۸۳۹ هزار متر مکعب مصارف مجاز بوده و صرف شستشوی مخازن می شود، ما به دلیل بهبود کیفیت سالانه شبکه را شستشو و گندزدایی می کنیم.

کارگری گفت: در شهرهای جنوب شرق سرانه مصرف ما ۲۳۸ لیتر است، در شهرهای کوچک مثل جواد آباد، فرون آباد و شریف آباد، ۴۵ درصد بیش از سهم سرانه آب مصرف می شود و در شهرهای بزرگ این میزان به ۲۹ درصد و ۵۳ لیتر می رسد.

وی اضافه کرد: استاندارد مصرف خانگی ۱۵۰ لیتر در شرایط عادی و ۱۲۰ لیتر در شرایط خشکسالی است که مشاهده می کنیم مصرف ما در جنوب شرقی استان تهران بسیار بیشتر از استاندارد مصرف سرانه و نزدیک به دو برابر است است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به اهمیت باز چرخانی آب اشاره کرد و گفت: این پساب به صورت استاندارد به فاضلاب تصفیه شده برای کشاورزی، صنعت و تزریق در آبهای زیر زمینی می شود، با توجه به فرونشست، باز چرخانی آب بسیار به ما کمک می کند.

وی گفت: ۳۰ درصد مصارف ما در بحث استحمام و ۲۵ الی ۳۰ درصد در ظرفشویی ها مصرف می شود.

کارگری با بیان این که ۶۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب تا سال ۹۹ اجرا خواهد شد و پساب تصفیه شده می تواند به بخش کشاورزی و صنعت تحویل داده شود، گفت: دولت در بخش کشاورزی یارانه بسیاری در بخش تغییر تکنولوژی آب دهی می کند.

وی قیمت تمام شده آب شهری در جنوب شرق استان تهران را مورد اشاره قرار داد و گفت: به ازای هر ۱۰۰۰ لیتر ۱۱۲۲ تومان هزینه کردیم و از این میزان، ۵۷۱۲ ریال به ازای هر متر مکعب، زیان است، لذا باید کاهش قیمت تمام شده و روش های نوین در بخش کنترلی را به موازات هم انجام دهیم، تا قیمت فروش به قیمت تمام شده برسد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران اضافه کرد: کشور ما بعد از انقلاب صنعتی کشوری مصرف گرا شده و هم اکنون هیچ راهی جز مدیریت مصرف نداریم، استاندارد تلفات ۱۵ درصد است در حالی که اکنون در جنوب شرقی استان تهران بیش از ۲۲ درصد تلفات داریم.

وی به بارش های کم کشور اشاره کرد و گفت: سهم سرانه و میزان بارندگی در کشور ما کمتر از یک سوم متوسط جهانی است و بایستی متناسب با این اقلیم رفتار کنیم تا به مشکل برخورد نکنیم، در بخش اصلاح الگوی مصرف نیز، از فاز آموزش عبور کردیم و اکنون باید وارد فاز تغییر رفتار اجتماعی شویم، در شهرهای جنوب شرق استان تهران مدیریت تلفات را به عنوان یک هدف اصلی دنبال کردیم.

کارگری بر اهمیت مدیریت سریع حوادث، تاکید کرد و گفت: در سال ۹۵ ، میانگین رسیدگی به حوادث ۴۱۰ دقیقه در فروردین بود که در اسفند ماه به ۱۲۰ دقیقه رسید که این امر به دلیل تجهیز نرم افزاری مدیریت حوادث بود.

بر اساس این گزارش، شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران، مدیریت آب شهری ۴ شهرستان ورامین، پیشوا، پاکدشت و قرچک را بر عهده دارد.