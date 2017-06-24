دکتر ناصر چرخساز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز سفرهای تابستانی اظهار کرد: نیروهای جمعیت هلالاحمر استان البرز از یکم تیرماه تا یکم مهرماه برای اجرای طرح ملی امداد و نجات تابستانه بهصورت آمادهباش درمیآیند.
وی هدف از اجرای این طرح را اطمینان خاطر و آرامش فکری مسافرانی اعلام کرد که از محورهای مواصلاتی استان عبور میکنند و گفت: با اجرای طرح ملی امداد و نجات تابستانه شاهد کاهش تصادفات بینشهری و ارائه سریع خدمت خواهیم بود.
چرخساز تأکید کرد: نیروهای امدادی هلالاحمر استان در ۱۶ پایگاه ثابت، موقت و سیار به اجرای طرح امداد و نجات تابستانه میپردازند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان البرز تصریح کرد: یک فروند بالگرد نیز در صورت نیاز به امداد هوایی در اختیار استان قرار خواهد گرفت و تیم امداد و نجات کوهستان نیز در این ایام بهصورت آمادهباش است.
به گفته چرخساز روزانه ۵۵ نفر از نجات گران هلالاحمر استان برای ارائه خدمات امدادی و پیش بیمارستانی، یازده دستگاه آمبولانس، سه دستگاه سِت نیمه سبک هیدرولیک، هفتدستگاه خودروی نجات، دو دستگاه موتورلانس در پایگاههای امداد و نجات بینشهری استان مستقر خواهند بود.
وی با تأکید بر اینکه همه پایگاهها و شعب هلالاحمر برای اسکان اضطراری مسافران و درراه ماندگان آمادگی دارند، گفت: هموطنان در صورت بروز مشکل میتوانند به سامانه ۱۱۲ هلالاحمر تماس حاصل کنند.
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