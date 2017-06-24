کشف انواع کالای قاچاق به ارزش بیش از ۱۱۶ میلیارد تومان در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیز اله ملکی پیش ازظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا وارز پلیس آگاهی استان با همکاری ماموران انتظامی در سه ماهه امسال ، با تلاش شبانه روزی و اجرای طرح های پاکسازی نقاط آلوده ، ۹۲۸دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل کالای قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.



وی افزود:طی این مدت با تلاش ماموران دو میلیون و ۵۱۶ هزار نخ سیگار، ۴۳هزار و ۴۳۴مترپارچه، دو تن چای، ۷۰ هزار و ۱۳۷دستگاه لوازم صوتی و تصویری، ۱۳ هزارو ۴۲۳ دستگاه لوازم خانگی، هزارو ۳۱۸ دستگاه لوازم خودرویی، ۲۱۵هزار لیتر سوخت،۲۷ هزار و ۵۶۲ عدد لوازم آرایشی،۳۹۱ تن برنج، ۱۴۶هزار و ۶۴۷ ثوب البسه و هزارو ۲۴۶ رأس دام قاچاق کشف شد.



این مقام انتظامی استان با بیان اینکه ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده بنا به نظر کارشناسان ۱۱۶میلیارد و ۲۴۸ میلیون تومان برآورد شده است، اظهار داشت: در این راستا ۱۹باند قاچاق کالا منهدم و هزارو ۴۰۶ متهم نیز دستگیر که جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.



فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به اینکه طی این مدت هزارو ۵۴۰ پرونده کشف کالای قاچاق تشکیل شده ،تصریح کرد:از این تعداد ۷۳ پرونده بالای ۱۰۰ میلیون تومان و هزار و ۴۶۷ پرونده زیر ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.



سردار ملکی خطر قاچاق را برای استان و کشور خطر امنیتی و اقتصادی بزرگی دانست و تصریح کرد: تمام انسان های مؤمن و با انصاف باید با این پدیده زشت و خلاف شرع که منطبق بر خواست دشمن است مقابله کنند و عموم شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه جرم، با مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند تا در اسرع وقت نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.