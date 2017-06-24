جزئیات زمان توزیع سود سهام عدالت/تصویب ۵۰۰ میلیارد تومان سود

به گزارش خبرگزاری مهر، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی با اشاره به اینکه سازمان خصوصی سازی هنوز مبلغی از شرکت های سرمایه پذیر بابت سود سال مالی ۹۵ این شرکت ها دریافت نکرده است، افزود: سازمان خصوصی سازی به محض دریافت سود سهام عدالت از شرکت های مزبور، آن را در بین مشمولان توزیع خواهد کرد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه به طور طبیعی مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر تا پایان تیرماه هر سال برگزار و سودهای آنها شناسایی و تقسیم می شود، اظهار داشت: این شرکت ها هشت ماه مهلت دارند تا این سود را طبق قانون در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون افزون بر ۵۰۰ میلیارد تومان سود برای دوره مالی سال ۹۵ ویژه مشمولان سهام عدالت به وسیله شرکت های سرمایه پذیر با برگزاری مجامع عمومی تصویب شده است، گفت: این میزان سود در خوشبینانه ترین حالت تا پایان تیرماه به بیش از دو تا سه هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

پوری حسینی افزود: سازمان خصوصی سازی برای اینکه بتواند توزیع سود را در مقاطع مختلف با اولویت های خاص انجام دهد؛ به نحوی که تمامی مشمولان بتوانند سود دریافت کنند، مصوبه ای تقدیم شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی کرده است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: سازمان خصوصی سازی در این مصوبه دنبال تحقق دو شرط اساسی است که یکی از آنها توزیع همزمان سود میان مشمولان به محض دریافت از شرکت های سرمایه پذیر است و مطلب دیگر هم دریافت سود سهام از شرکت های مزبور زودتر از موعد مقرر هشت ماهه است.

وی یادآورشد: بدون شک با موافقت شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی با این دو شرط، سازمان خصوصی سازی به محض وصول سود از شرکت های سرمایه پذیر آن را در بین مشمولان توزیع خواهد کرد.