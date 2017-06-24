برپایی نمایشگاه عکس استادان موسیقی ایران در ۲۵ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، فروغ بهمن‌پور روزنامه‌نگار و پژوهشگر موسیقی ایرانی در مورد علت جمع‌آوری مجموعه عکس‌های هنرمندان موسیقی گفت: جمع آوری این عکس ها و اسناد صرفاً به دلیل علاقه‌ شخصی به موسیقی ایرانی و از سال‌ها قبل صورت گرفته و به نیت تبدیل به یک مجموعه یا چاپ کتاب نبوده است.

وی ادامه داد: این عکس ها طی پیگیری های مستمر در سال های گذشته و آشنایی و ارتباط با استادان بزرگی همچون استاد کسایی، تجویدی، یاحقی، جلیل شهناز و دیگران گردآوری شده است و اکنون با حمایت بهرام جمالی مدیرعامل انجمن موسیقی ایران و شعب استانی این انجمن قرار شده است که این آثار برای استفاده و آشنایی عموم در ۲۵ استان کشور به طور همزمان به نمایش گذاشته شود.

این پژوهشگر موسیقی بیان کرد: بیشتر این استادان از دنیا رفته‌اند اما همچنان با خانواده‌ هایشان در ارتباط هستم و به واسطه اعتمادی که به بنده دارند به محض این که چیزی در آرشیو پدرانشان پیدا کنند در اختیارم قرار می‌دهند، ولو خارج از کشور باشند.

بهمن‌پور در مورد چگونگی شکل‌گیری این مجموعه و همکاری‌اش با نشریات مختلف اظهار کرد: من هیچگاه فکر نمی‌کردم روزی این عکس‌ها و اسناد تبدیل به مجموعه شود و من هیچ قیمتی برای این آرشیو و عکس‌های این نمایشگاه نگذاشته‌ام؛ انجام این کار دلی بوده است و هرگز به مقوله تجاری آن فکر نکرده‌ام. امیدوارم به زودی کتابی از این مجموعه عکس‌ها نیز منتشر خواهد شد و در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

این نمایشگاه به همت فروغ بهمن‌پور و با حمایت انجمن موسیقی ایران و با همکاری شعب استانی این انجمن از ۱۰ تیر ماه در استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمهال بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، همدان، یزد به طور همزمان برای علاقمندان به نمایش گذاشته می شود.