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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۰

مدیرکل بازرسی گلستان مطرح کرد:

ناآگاهی از قانون دلیل ۹۰ درصد تخلفات اداری در گلستان

ناآگاهی از قانون دلیل ۹۰ درصد تخلفات اداری در گلستان

گرگان- مدیرکل بازرسی استان گلستان دلیل ۹۰ درصد تخلفات بخش اداری استان گلستان را ناآگاهی از قانون عنوان کرد.

حجت‌الاسلام‌ موسی فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضاییه، جلب رضایت مردم را باعث ارتقا عملکرد نظام جمهوری اسلامی عنوان و اظهار کرد: تکریم ارباب رجوع از عمده مواردی است که در طول سال توسط اداره بازرسی به آن پرداخته می شود. همه افرادی که در دستگاه های اجرایی و اداری مشغول فعالیت هستند لازم است که به قوانین تکریم ارباب رجوع آشنا باشند و آن را در حیطه کاری خود رعایت کنند.

فتوحی نظارت بر مناقصه ها و مزایده ها و تشکل های مردمی را از وظایف این سازمان بیان کرد و افزود: در سال گذشته حدود ۹۰ درصد تخلفات در دستگاه های اجرایی و اداری استان ناشی از عدم آگاهی کارمندان و کارکنان از قوانین و مقررات بوده است.

مدیرکل بازرسی استان گلستان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری کشور و حسن اجرای امور را از وظایف مهم این سازمان بیان کرد و گفت: مردم می توانند با مراجعه مستقیم به اداره بازرسی شکایات خود را اعلام کنند. همچنین سامانه ملی رسیدگی به شکایات و تلفن گویای ۱۳۶ نیز از دیگر راه های ارتباطی با این سازمان است.

حجت‌الاسلام‌ فتوحی تاکید کرد:  لزوم آموزش قوانین و جذب نیرو با توجه به تخصص هر فرد در دستگاه های اداری از جمله مواردی است که می تواند در رفع این مشکل بسیار مفید باشد.

کد مطلب 4013345

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