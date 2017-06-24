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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۴

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان:

استان زنجان پتانسیل خوبی در رشته اسکیت دارد

استان زنجان پتانسیل خوبی در رشته اسکیت دارد

زنجان- مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: خوشبختانه در استان زنجان پتانسیل خوبی در این رشته وجود دارد که زنجان جزو نخستین استان هایی بود که اسکیت به خوبی استقبال شد.

به گزارش خبرنگار مهر،علی جوان ظهر شنبه در مجمع انتخابات هیئت اسکیت استان زنجان ،روح پاک امام و شهدا و انقلاب اسلامی را زمین ساز پیشرفت ورزش و مسائل دیگر دانست وگفت: رشته اسکیت د  حالی که رشته جدیدی است ،از جذابیت و علاقه مندی خاصی در جهان حاکم است و تنها رشته است که در سال های اول ورود به رشته های ورزشی با مخاطب  بیشتری از طرف خردسالان و نونهالان شروع به کار کرد. 

وی اظهار کرد: خوشبختانه در استان زنجان پتانسیل خوبی در این رشته وجود دارد که زنجان جزو اولین استان هایی بود که اسکیت به خوبی استقبال شد که حاصل آن تربیت بازیکنان مستعد و ورود برخی ورزشکاران این رشته به تیم ملی بوده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان تعامل را در همه رشته ها و به خصوص در اسکیت استان زنجان تاکید کرد و افزود:اعضا مجمع اسکیت باید هر کسی که به ریاست هیئت در می آید ،کمک کنند.

جوان با بیان اینکه آموزش و پرورش بیشترین مخاطب را در رشته اسکیت دارد ،اظهار داشت : اصلی ترین و بیشترین علاقه مند به این رشته دانش آموزان هستند که زمینه را برای پیشرفت اسکیت در مدرسه ها آماده کنیم. 

در این مجمع انتخابات فرهاد صفری و محسن واحد کاندیدا ریاست هیئت اسکیت استان زنجان بودند که در پایان رای گیری فرهاد صفری با ۸ رای و با سه رای بیشتر از محسن واحد به ریاست هیئت اسکیت استان زنجان منصوب شد.

کد مطلب 4013360

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