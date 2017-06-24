استان زنجان پتانسیل خوبی در رشته اسکیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر،علی جوان ظهر شنبه در مجمع انتخابات هیئت اسکیت استان زنجان ،روح پاک امام و شهدا و انقلاب اسلامی را زمین ساز پیشرفت ورزش و مسائل دیگر دانست وگفت: رشته اسکیت د حالی که رشته جدیدی است ،از جذابیت و علاقه مندی خاصی در جهان حاکم است و تنها رشته است که در سال های اول ورود به رشته های ورزشی با مخاطب بیشتری از طرف خردسالان و نونهالان شروع به کار کرد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه در استان زنجان پتانسیل خوبی در این رشته وجود دارد که زنجان جزو اولین استان هایی بود که اسکیت به خوبی استقبال شد که حاصل آن تربیت بازیکنان مستعد و ورود برخی ورزشکاران این رشته به تیم ملی بوده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان تعامل را در همه رشته ها و به خصوص در اسکیت استان زنجان تاکید کرد و افزود:اعضا مجمع اسکیت باید هر کسی که به ریاست هیئت در می آید ،کمک کنند.

جوان با بیان اینکه آموزش و پرورش بیشترین مخاطب را در رشته اسکیت دارد ،اظهار داشت : اصلی ترین و بیشترین علاقه مند به این رشته دانش آموزان هستند که زمینه را برای پیشرفت اسکیت در مدرسه ها آماده کنیم.

در این مجمع انتخابات فرهاد صفری و محسن واحد کاندیدا ریاست هیئت اسکیت استان زنجان بودند که در پایان رای گیری فرهاد صفری با ۸ رای و با سه رای بیشتر از محسن واحد به ریاست هیئت اسکیت استان زنجان منصوب شد.