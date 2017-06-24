انتظامی خطاب به نصیریان: علی جان خوشحالم نبض مخاطب را در دست داری

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله انتظامی همزمان با سالروز تولدش و آغاز اجرای نمایش «اعتراف» که علی نصیریان در آن به ایفای نقش می پردازد با تقدیم کتاب جادوی صحنه خود به این هنرمند، پیام تبریکی برای او نوشت و از درخشش این دوست قدیمی بر صحنه تئاتر ابراز خوشحالی کرد.

علاوه بر این نقش آفرینی، یکی از معروف ترین نمایشنامه های علی نصیریان با عنوان بنگاه تئاترال نیز با کارگردانی هادی مرزبان در تماشاخانه سنگلج روی صحنه می رود.

در متن پیام آقای بازیگر آمده است:

«علی عزیزم

سالها گذشته...از آن زمان که همراه و در کنار هم نبض تماشاگرمان را روی صحنه جادویی تئاتر در دست می گرفتیم ... ما در کنار هم بزرگ شدیم ... آموختیم ... یاد دادیم و تجربه کردیم.

‏... خوشحالم از اینکه همچون گذشته و تمام سالهای رفته همچنان نبض تماشاگرت را در دست داری و چون سابق در همه جا می درخشی ... .

‏خوشحالم از این که عمری که رفت خوش رفت.

برایت آرزوی موفقیت و تندرستی دارم نازنین رفیق قدیمی

عزت الله انتظامی»

علی نصیریان اولین هنرمندی است که پیام اولین روز ملی هنرهای نمایشی را در بهار ۱۳۹۶ نوشت.