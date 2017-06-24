منابع زیرزمینی آب استان سمنان ۱۴۳ میلیون مترمکعب کمبود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز در سی و سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان که صبح شنبه در سالن مدیریت بحران استانداری برگزار شد، ضمن تأکید بر اینکه حفاری بیرویه چاه به دلیل خشکسالی اخیر مهمترین عامل کمبود آب در منابع ما است، ابراز کرد: منابع زیرزمینی آب استان ۱۴۳ میلیون مترمکعب کمبود دارد چراکه بهواسطه حفاریهای زیاد زمین مانند اسفنج پر از حفره شده اما دیگر آب را نگه نمیدارد لیکن باید فکری به حال این امر کرد.
وی افزود: تراز برداشت و واریز در منابع آبی زیرزمینی استان سمنان متأسفانه بهشدت برهمخورده که این امر نیازمند مدیریت مصرف و منابع است.
استاندار سمنان، درباره اقدامات لازم در راستای نگهداری منابع استان، گفت: سه راهکار برای رفع مشکلات آبی وجود دارد که مقوله کوتاهمدت، لایروبی قنوات، چاهها، انتقال خطوط لوله و ... است، راهکارهای میانمدت شامل سدها و بندهای خاکی و بتونی است و راهکار سوم انتقال آب از حوزهای به حوزه دیگر محسوب میشود که محتملترین آنها دریای خزر است.
خباز بابیان اینکه تأمین و تولید آب باید در اولویت کاری دستگاههای اجرایی قرار دارد، گفت: این امر اما منافی تلاش مسئولان در تأمین آب ویژه صنعت و کشاورزی نیست چراکه این امر در برنامه انتقال آب دریای خزر دیدهشده است.
وی افزود: نظارت دقیق، صحیح و همهجانبه بر منابع آبی دیگر اقدامی است که در دستور کار دولتمردان در استان قرار دارد که میتواند از قانونشکنی برخی افراد در خصوص برداشت و استحصال آب از منابع آبی جلوگیری کند که نصب کنتورهای هوشمند یکی از این راهها است.
استاندار سمنان گفت: مدیریت مصرف و صرفهجویی آب در بخشهای مختلف دیگر راهکاری است که مسئولان استانی آن را در نشستهای مدیریت منابع آبی مطرح میکنند که دراینباره نیز اقدامات خوبی صورت گرفته که عمده آن در بخش کشاورزی خوشبختانه به نتایج خوبی نیز رسیده است.
خباز تأکید کرد: امروز مسئولان استانی مدیریت منابع آبی را با جدیت در دستور کار قرار دادهاند اما اینجا انتظار ما از مسئولان جهاد کشاورزی است که نسبت به توسعه سیستمهای نوین آبیاری اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی افزود: در سه سال اخیر بهاندازه تمام سالهای پیروزی انقلاب اسلامی خوشبختانه در استان سمنان سیستمهای آبیاری نوین اجراشده که توانسته تا حد قابلتوجهی از هدر رفت آب جلوگیری کند.
استاندار سمنان در دیگر بخش سخنان خود به مقوله ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی نیز سخن گفت و بیان کرد: در دو سال گذشته بیش از شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تفاهم نامه اقتصادی با بخش خصوصی در سمنان منعقد شده و شاهد برگزاری یک همایش سرمایه گذاری در اسفندماه۹۴ در استان بودیم که طی آن ۱۰۰ طرح به سرمایه گذاران ارائه شد که این اقدامات در راستای ترویج و تحقق شعار سال، مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت پذیرفته است.
خباز بر ضرورت تسهیل شرایط سرمایه گذاری نیز تاکید کرد و گفت: باید شرایط را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی مهیا کرد.
وی در دیگر بخش سخنان خود خواستار برخورد جدی با توهین کنندگان به رئیس جمهور در روز قدس شد و گفت: از سران قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم می خواهم برای ریشه کنی و مهار این اقدامات و معضل در جامعه چاره اندیشی کند.
استاندار سمنان همچنین گفت: باید از مردم قدرشناس و متدین استان سمنان تقدیر کرد که با دهان روزه و گرمای فراوان حماسه بزرگ حضور را در محکومیت جنایات ظالمان منطقه و جهان رقم زدند.
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