سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد ریالی در حوزه سلامت استان ایلام

علی دلپیشه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال در استان در عرصه بازسازی و نوسازی مراکز بهداشتی، خانه های بهداشت، ستاد شبکه های بهداشتی و درمانی شهرستان ها و مراکز بهورزی سرمایه گذاری شکل گرفته که در سالهای قبل و بعد از انقلاب در استان بی نظیر است.

وی بیان داشت: با راه اندازی کامل بیمارستان بخش خصوصی کوثر، بیمارستان تامین اجتماعی و تکمیل و تجهیز بیمارستان ۳۷۴ تختخوابی استان، آینده ای روشن و مناسب برای حوزه درمان در استان متصور است و مشکلات و چالش های حوزه درمان و دغدغه های این حوزه برای جامعه استان به صورت کامل خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام افزود: در هفته آینده رخدادی بسیار مهم و بزرگ در استان تحت عنوان افتتاح و آغاز به کار بیمارستان تک تخصصی آیت الله طالقانی را شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر تمام بخش‌ها و حوزه‌های این بیمارستان برای ارائه خدمت به زنان استان در مرحله بهره‌برداری قرار گرفته و امیدواریم با افتتاح و راه اندازی این بیمارستان تک تخصصی خدمات مطلوب و ارزشمندی به جامعه هدف ارائه شود.