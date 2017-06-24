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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام خبر داد:

سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد ریالی در حوزه سلامت استان ایلام

سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد ریالی در حوزه سلامت استان ایلام

ایلام-رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد ریالی در حوزه سلامت استان ایلام خبر داد.

علی دلپیشه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال در استان در عرصه بازسازی و نوسازی مراکز بهداشتی، خانه های بهداشت، ستاد شبکه های بهداشتی و درمانی شهرستان ها و مراکز بهورزی سرمایه گذاری شکل گرفته که در سالهای قبل و بعد از انقلاب در استان بی نظیر است.

وی بیان داشت: با راه اندازی کامل بیمارستان بخش خصوصی کوثر، بیمارستان تامین اجتماعی و تکمیل و تجهیز بیمارستان ۳۷۴ تختخوابی استان، آینده ای روشن و مناسب برای حوزه درمان در استان متصور است و مشکلات و چالش های حوزه درمان و دغدغه های این حوزه برای جامعه استان به صورت کامل خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام افزود: در هفته آینده رخدادی بسیار مهم و بزرگ در استان تحت عنوان افتتاح و آغاز به کار بیمارستان تک تخصصی آیت الله طالقانی را شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر تمام بخش‌ها و حوزه‌های این بیمارستان برای ارائه خدمت به زنان استان در مرحله بهره‌برداری قرار گرفته و امیدواریم با افتتاح و راه اندازی این بیمارستان تک تخصصی خدمات مطلوب و ارزشمندی به جامعه هدف ارائه شود.

کد مطلب 4013367

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