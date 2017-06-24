واریز وجوه فطریه به حساب نیازمندان تا ظهر عید فطر

به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد ذوالفقاری در نشست خبری با اشاره به اقدامات انجام شده در ماه رمضان افزود: از اقدامات انجام شده در ماه رمضان امسال تقدیر از خیرین به عنوان تبلیغ کار خیر در جامعه بود. همچنین اطعام نیازمندان از طریق واریز وجوه نقد از طرف خیرین و اجرای سفره اطعام یا ارائه بسته غذایی و سبد کالا یا خشکبار و مواد اولیه غذایی از طرف خیرین و سازمانها انجام شد.
در حوزه مشارکتهای مردمی، ۲ مقوله کار فرهنگی و نوعدوستی و انفاق، کار خیر و استفاده از کمکهای مردمی انجام میشود که در این رابطه بخشی از کمکها به صورت نقدی، بخشی به صورت خدمات و بخشی نیز در قالب ارائه ایدههای فکری برای خدمترسانی به نیازمندان انجام میشود.
وی ادامه داد: فطریه، اطعام یتیم و نیازمندان، عید قربان و کمک به ایتام و نیازمندان، ظرفیتهایی است که در این حوزه وجود دارد و برای بهتر شدن حال نیازمندان از آن استفاده میشود.
ذوالفقاری با اشاره به اینکه امسال در ماه رمضان اقدامات تنوعی انجام شده، گفت: توسعه خیرین در راستای حمایت از ایتام و خانواده محسنین انجام شده تا برای افرادی که نیاز به حمایتهای خاصی دارند، خیرین ساماندهی شوند.
ذوالفقاری گفت: اقدام چهره به چهره نیز در استان ها داشتهایم که تا پایان ماه مبارک رمضان، برای شناسایی ایتام و حمایت از آنها خواهیم داشت.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد گفت: در طرح مفتاح الجنة که در ماه رمضان برگزار می شود، بسته به نیاز مددجویان، مسئولین دولتی، خصوصی و خیرین به خانه نیازمندان می روند و یک تا ۲ نیاز آنها را برطرف میکنند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد گفت: ۳۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مجموع درآمد فطریه و کفاره بوده که سال گذشته در کمیته امداد جمعآوری شده است و براساس نیاز نیازمندان و شماره حساب آنها که مشخص است، برای آنها واریز شده است.
وی گفت: به محض اینکه فطریه دراختیار امداد قرار گیرد، تا ظهر عید فطر این وجوهات به حساب افراد واریز میشود که در این رابطه مساجد، خیریهها، پایگاهها و مراکز نیکوکاری را در این امر فعال کردهایم.
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