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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۸

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خبر داد؛

واریز وجوه فطریه به حساب نیازمندان تا ظهر عید فطر

واریز وجوه فطریه به حساب نیازمندان تا ظهر عید فطر

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد از واریز وجوه فطریه به حساب نیازمندان تا ظهر عید فطر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد ذوالفقاری در نشست خبری با اشاره به اقدامات انجام شده در ماه رمضان افزود: از اقدامات انجام شده در ماه رمضان امسال تقدیر از خیرین به عنوان تبلیغ کار خیر در جامعه بود. همچنین اطعام نیازمندان از طریق واریز وجوه نقد از طرف خیرین و اجرای سفره اطعام یا ارائه بسته غذایی و سبد کالا یا خشکبار و مواد اولیه غذایی از طرف خیرین و سازمانها انجام شد.

در حوزه مشارکت‌های مردمی، ۲ مقوله کار فرهنگی و نوع‌دوستی و انفاق، کار خیر و استفاده از کمک‌های مردمی انجام می‌شود که در این رابطه بخشی از کمک‌ها به صورت نقدی، بخشی به صورت خدمات و بخشی نیز در قالب ارائه ایده‌های فکری برای خدمت‌رسانی به نیازمندان انجام می‌شود. 

وی ادامه داد: فطریه، اطعام یتیم و نیازمندان، عید قربان و کمک به ایتام و نیازمندان، ظرفیت‌هایی است که در این حوزه وجود دارد و برای بهتر شدن حال نیازمندان از آن استفاده می‌شود. 

ذوالفقاری با اشاره به اینکه امسال در ماه رمضان اقدامات تنوعی انجام شده، گفت: توسعه خیرین در راستای حمایت از ایتام و خانواده محسنین انجام شده تا برای افرادی که نیاز به حمایت‌های خاصی دارند، خیرین ساماندهی شوند. 

ذوالفقاری گفت:‌ اقدام چهره به چهره نیز در استان ها داشته‌ایم که تا پایان ماه مبارک رمضان، برای شناسایی ایتام و حمایت از آنها خواهیم داشت. 

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: در طرح مفتاح الجنة که در ماه رمضان برگزار می شود، بسته به نیاز مددجویان، مسئولین دولتی، خصوصی و خیرین به خانه نیازمندان می روند و یک تا ۲ نیاز آنها را برطرف می‌کنند. 

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: ۳۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مجموع درآمد فطریه و کفاره بوده که سال گذشته در کمیته امداد جمع‌آوری شده است و براساس نیاز نیازمندان و شماره حساب آنها که مشخص است، برای آنها واریز شده است. 

وی گفت: به محض اینکه فطریه دراختیار امداد قرار گیرد، تا ظهر عید فطر این وجوهات به حساب افراد واریز می‌شود که در این رابطه مساجد، خیریه‌ها، پایگاه‌ها و مراکز نیکوکاری را در این امر فعال کرده‌ایم. 

کد مطلب 4013370

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