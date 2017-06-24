حسین مقصودی با بیان اینکه بنیاد برکت اقدامات گستردهای در زمینهی محرومیتزدایی در کشور انجام داده است، اظهار کرد: بنیاد برکت در مجموع در حوزهی انتخابیهی ما فعالیتهای خوبی انجام داده است و انتظار داریم با توجه به میزان محرومیت مردم در این منطقه، شاهد تقویت بیش از پیش این اقدامات باشیم.
وی افزود: بنیاد برکت تاکنون در شهرستان سبزوار، در زمینهی احداث مدرسه، ارتقای حوزهی بهداشت و رفع آسیبهای اجتماعی بهویژه در حاشیهی شهر اقدامات ارزندهای انجام داده است، ضمن اینکه به تعدادی از مؤسسات خیریه که در این مورد فعالیت میکنند نیز کمکهای فراوانی کرده است.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم همچنین با یادآوری حجم بالای محرومیت مردم در حوزه انتخابیه خود، ابراز امیدواری کرد، اقدامات پربرکت بنیاد برکت، بیش از گذشته در شهرستان سبزوار، بهویژه در بخشها و روستاهای حاشیهای گسترش یابد و همهی مردم محروم منطقه از خدمات و حمایتهای این بنیاد بهرهمند شوند.
مقصودی افزود: اگر بنیاد خدمات خود را در زمینهی راهسازی و آبرسانی توسعه دهد، سایر فعالیتهای عمرانیاش همچون مدرسهسازی و سایر اقدامات خیرخواهانهای که انجام داده است، ماندگار خواهد شد.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مدارس برکت از مناسبترین استانداردهای ساخت اماکن آموزشی و تجهیزات کمک آموزشی برخوردار است، اقدامات ارزندهی این بنیاد در کمک به توانمندسازی اقتصادی، توسعهی کشاورزی، دامداری و ساخت راههای روستایی را از جمله برنامهها و فعالیتهای ماندگار این بنیاد در مناطق محروم عنوان کرد.
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