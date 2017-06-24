کشف محموله مواد مخدردرکرمانشاه/توقیف۱.۵ تن شکلات قاچاق درجوانرود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "رضا شیرزادی " گفت: ماموران کلانتری ۲۳ تعاون در پی اخبار واصله از فعالیت دو زن برای حمل و نقل عمده تریاک از استان همدان به کرمانشاه، رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران این کلانتری پس از چندین روز کار اطلاعاتی شبانه روزی از برنامه این باند قاچاق مواد مخدر برای ورود یک محموله به شهر کرمانشاه باخبر شدند و توانستند، آنها را در محل قرارشان در حوالی میدان امام حسین دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه عنوان کرد: پس از بازرسی دقیق از داخل وسایل دو زن بازداشت شده، حدود یک کیلو ۷۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

سرهنگ شیرزادی گفت: متهمان به منظور سیر مراحل قانونی در اختیار دستگاه قضائی قرار گرفته اند.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اقدامات اطلاعاتی به منظور شناسایی دیگر اعضای احتمالی این باند تهیه و توزیع مواد مخدر ادامه دارد.

توقیف بیش از یک و نیم تن شکلات قاچاق در جوانرود

فرمانده انتظامی شهرستان جوانرود گفت: با اقدامات اطلاعاتی یک محموله شکلات قاچاق به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال در بازارچه مرزی این شهرستان توقیف شد.

سرهنگ "داریوش محمدی" در تشریح این خبر بیان کرد: مأموران پلیس آگاهی این انتظامی در راستای تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین گشت‌زنی در بازارچه مرزی به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شده و بلافاصله طی هماهنگی با مقام قضائی خودرو را متوقف و به مقر انتظامی منتقل کردند.

وی افزود: کامیون پس از انتقال به مقر انتظامی مورد بازرسی قرار گرفت که تعداد ۲۳۵ کارتن به میزان یک هزار و ۷۱۷ کیلوگرم شکلات خارجی و فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی و یا مجوز قانونی کشف شد.

این مقام انتظامی در خاتمه اظهار کرد: ارزش کالای قاچاق مکشوفه ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، همچنین یک نفر متهم نیز که پیش از این سابقه کیفری نداشته، دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

پلیس فضا را برای هنجارشکنان ناامن کرده است

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: امروز ماموران انتظامی استان کرمانشاه با فعالیت شبانه روزی خود، فضا را برای فعالیت سارقان و هنجار شکنان نا امن کرده اند.

سردار "منوچهر امان اللهی" در بازدید از کلانتری های سطح شهر کرمانشاه، اظهار کرد: فرماندهان می بایست بر صیانت از کارکنان، آموزش مستمر و تمرکز بر افزایش کشفیات و برنامه ریزی برای تثبیت روند کاهشی سرقت اهتمام ورزند.

وی با اشاره به امنیت مطلوبی که در استان کرمانشاه برقرار است، افزود: پلیس باید با بکارگیری ظرفیت های موجود و با اقتدار تمام فضا را برای هنجارشکنان و مخلان نظم و امنیت عمومی نا امن کند.

سردار امان اللهی با بیان اینکه برقراری نظم و امنیت در کلانشهر کرمانشاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، خطاب به فرماندهان انتظامی این شهرستان گفت: حضور مقتدرانه پلیس در سطح شهر باید برای مردم احساس امنیت ایجاد کند.

این مقام ارشد انتظامی استان در بخش دیگری از صخبت های خود با اشاره به اهمیت تکریم ارباب رجوع در ناجا گفت: پلیس با توجه به خدماتی که به مردم ارائه می دهد، پیشانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود، از این رو باید همواره در کمال احترام و در چارچوب قانون و رعایت حقوق شهروندی با مردم برخورد کنند.

۱۸ فقره سرقت سیم برق کشف شد

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از کشف ۱۸ فقره سرقت سیم برق و دستگیری یک نفر سارق در این خصوص خبر داد.

سرهنگ "محمدرضا امیری" گفت: در پی وصول اخبار و اطلاعاتی مبنی بر اینکه فردی سابقه دار و حرفه ای در ساعات خلوت و پایانی شب اقدام به سرقت سیم برق در سطح شهر کرمانشاه وحومه می کند، که پس از بررسی و صحت و سقم خبر، موضوع در دستور کار ماموران پایگاه غرب پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: با تحقیقات گسترده سارق در یکی از محله های شهر کرمانشاه شناسایی و با رصد مسیر تردد وی و نیز با هماهنگی مقام قضائی در یکی از محلات غربی کرمانشاه دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان خاطر نشان کرد: متهم در بازجویی های پلیس منکر هر گونه انجام سرقت شد، اما در نهایت به ۱۸ فقره سرقت سیم برق در سطح شهر کرمانشاه اعتراف کرد.

سرهنگ امیری افزود: با دعوت از نماینده حقوقی شرکت برق و با راهنمایی متهم محل های سرقت بازسازی و به تائید نماینده شرکت مذکور رسید.

وی در خاتمه گفت: پرونده پس از اتمام تحقیقات، متهم به دادسرا منتقل و با صدور قرار صادره از آن طریق روانه زندان مرکزی کرمانشاه شد.

کشف کارگاه غیر مجاز تولید دستمال کاغذی در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از شناسایی و پلمب کارگاه غیر مجاز تولید دستمال کاغذی خبر داد و گفت: سه زن و یک مرد در این زمینه دستگیر و چهار تن دستمال کاغذی نیز کشف شده است.

سرهنگ "رضا شیرزادی" عنوان کرد: ماموران کلانتری ۲۳ تعاون در پی دریافت اطلاعات مردمی مبنی بر فعالیت غیرمجاز افرادی در یک منزل مسکونی در زمینه تولید دستمال کاغذی، رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران این کلانتری پس از هماهنگی با دستگاه قضائی به همراه اکیپی از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی به محل مراجعه و سه زن و یک مرد را حین تولید دستمال کاغذی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه متهمان به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شده اند، گفت: از داخل منزل مذکور حدود چهار تن دستمال کاغذی غیر بهداشتی با انواع مارک های داخلی و خارجی و یک دستگاه تولید دستمال کاغذی کشف شده است.

سرهنگ شیرزادی خاطرنشان کرد: اموال مکشوفه با هماهنگی دستگاه قضائی در اختیار معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت، همچنین گستره توزیع دستمال کاغذی های تولید شده، اقصی نقاط کشور بوده است.

توقیف محموله کالای قاچاق در هرسین

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین از کشف محموله کالای قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "همتعلی شکری"اظهار کرد: در پی کسب اطلاعاتی مبنی بر تردد یک دستگاه خودروی حامل قاچاق در مسیر کرمانشاه- بیستون، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان هرسین قرار گرفت.

وی افزود: ماموران یگان امداد شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی به یک دستگاه وانت نیسان در محور موردنظر مشکوک شده و خودرو را در ورودی شهر هرسین متوقف کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بازرسی از خودروی توقیفی، پنج دستگاه کولر گازی و سه دستگاه تلویزیون کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین گفت: ماموران پاسگاه بخش بیستون نیز در این راستا یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ را توقیف و تعداد دو دستگاه کولرگازی قاچاق را کشف کردند که ارزش کالاهای کشف شده مجموعاً بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریال است، همچنین در این زمینه دو نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شده اند.

پلمب ۱۸ واحد صنفی در شهرستان سرپل ذهاب

فرمانده انتظامی شهرستان سرپل ذهاب از پلمب ۱۸ واحد صنفی متخلف خبر داد و گفت: فعالیت غیرمجاز این واحدهای صنفی سبب نارضایتی سایر بازاریان شده بود.

سرهنگ "محمدرضا یاری" بیان کرد: با توجه به افزایش فعالیت های غیرمجاز تعدادی از واحدهای صنفی در سطح شهرستان سرپل ذهاب، برنامه ریزی لازم در خصوص برخورد با اینگونه اصناف در دستور کار اداره نظارت بر اماکن عمومی انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: پلیس نظارت بر اماکن عمومی فعالیت خود را در زمینه برخورد جدی با واحدهای صنفی متخلف به صورت ویژه آغاز کرد و طی یک ماموریت مشترک با اتاق اصناف شهرستان، اقدام به پلمب ۱۸ واحد صنفی به علت عدم پروانه کسب و بدهی عوارض نمود.

فرمانده انتظامی شهرستان سرپل ذهاب خاطر نشان کرد: فعالیت غیرمجاز این واحدهای صنفی سبب نارضایتی سایر بازاریان شده بود که با همکاری اتاق اصناف با اقدام به موقع، نتیجه مثبت حاصل شد.