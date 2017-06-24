سامانه دادرسی الکترونیکی در خراسان شمالی راه اندازی شد

سیدالموسوی با تأکید بر اطلاع‌رسانی و آشنایی بیشتر مردم با این سامانه، عنوان کرد: سامانه ۱۳۵ باهدف حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ارتقای رضایت‌مندی مردم ایجادشده است.

وی تسهیل و تسریع درروند پاسخگویی به شکایات و اعتراضات مردمی از اصناف را ازجمله مزیت‌های سامانه دادرسی الکترونیکی برشمرد.

وی تصریح کرد: سامانه ۱۳۵ در ابتدای راه‌اندازی فقط در ساعات اداری پاسخگو است که تلاش داریم تا ماه آینده این سامانه بتواند به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت شهروندان باشد.

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی خراسان شمالی عنوان کرد: رسیدگی به شکایات در این سازمان بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه دادرسی انجام می‌شود.

سیدالموسوی بابیان اینکه این سازمان در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان به پرونده‌های تخلف رسیدگی می‌کند، از تشکیل ۸۶۷ پرونده در خراسان شمالی طی سه ماه نخست امسال خبر داد.

وی اظهار کرد: از این تعداد ۶۸۰ پرونده در حوزه کالا و خدمات، ۶۱ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز و ۱۲۶ پرونده نیز مربوط به تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان بوده است.

وی عنوان کرد: ضمن برخورد با متخلفان بر اساس قوانین تعیین‌شده، در مواردی معرفی متخلف به مردم، نتیجه بازدارندگی در انجام تخلف را دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی با اشاره به اجرای طرح ضیافت در ایام ماه رمضان، گفت: تاکنون ۴۷ فقره پرونده به این سازمان رسیده است که جمع‌بندی نهایی بعد از پایان ماه مبارک ارائه می‌شود.

سیدالموسوی تصریح کرد: طرح ضیافت در دو نوبت صبح و بعدازظهر با نظارت بر عرضه و فروش زولبیا و بامیه، مواد پروتئینی، گوشت قرمز، لبنیات، قند و شکر، برنج و روغن و سایر کالاهای اساسی موردنیاز مردم در ماه رمضان اجرایی شده است.