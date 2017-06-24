تولید ۲۸ هزار تن گندم در شهرستان دره شهر

طیار فیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه در سال زراعی جاری شاهد رونق بخش کشاورزی در شهرستان دره شهر بودیم به طوری که ۲۸ هزار تن گندم در این شهرستان تولید شده است.

وی بیان داشت: شهرستان دره شهر در افزایش تولید گندم رتبه اول را با توجه به سطح زیرکشت در سطح استان به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: اجرای عملیات آبیاری تکمیلی، تغذیه مناسب مزارع و تناوب صحیح در اراضی کشاورزی از مهمترین عوامل رونق کشت محصولات کشاورزی در این شهرستان است.

فیلی افزود: انتظار می رود در سال زراعی جدید شاهد افزایش عملکرد بیشتر درواحد سطح محصول گندم و سایر محصولات زراعی این شهرستان باشیم.