به گزارش خبرگزاری مهر، هوراسیو گاگیولی، ایجنت و هم وطن لیونل مسی که او را در سن ۱۳ سالگی از روزاریو به اسپانیا آورد عنوان کرده اگر به جای کاتالونیا به مادرید رفته بود، مسی امروز به جای تیم فوتبال بارسلونا بازیکن رئال مادرید بود.

ایجنت آرژانتینی در گفتگو با «گلوب اسپورت» گفته: چرخه زندگی عجیب است. من رفتم که در بارسلونا زندگی کنم و مسی را به خودم به این شهر بردم. اما می‌خواستم در مادرید زندگی کنم. ممکن بود امروز مسی بازیکن رئال مادرید باشد. خانواده او می‌خواستند او به شهری بیاید که من هستم که کمی از او حمایت کنم و پشتیبانش باشم.

وی ادامه داد: جالب اینجاست وقتی مسی را در فرودگاه دیدم معتقد بودم که او نمی‌تواند فوتبالیست شود. چون خیلی قدکوتاه و لاغر بود. اما بعد از این که او را در تمرینات بارسا دیدم متوجه شدم که بازیکن بزرگی است و بدون شک بازیکن بزرگی خواهد شد.