برگزاری کنسرت برای «هیچ»/ یک تالار اجرای موسیقی ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رامین صدیقی مدیر نشر موسیقی هرمس در ابتدای نشست رسانه ای کنسرت بزرگداشت پرویز تناولی که شنبه سوم تیرماه در تالار وحدت تهران برگزار شد با اشاره به جزییات کنسرت بزرگداشت پرویز تناولی اظهار کرد: این رویداد جزو رویداد بزرگ نمایش شیرهای ایرانی استاد پرویز تناولی است که به همت بنیاد پری صفا به سرپرستی بهزاد حاتم در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود و این کنسرت نیز در راستای برگزاری نمایشگاه طی روزهای 12 و 14 تیرماه در تالار وحدت تهران میزبان علاقه مندان موسیقی خواهد بود. البته پیش از این قرار بود قطعاتی به یک سری از هنرمندان حوزه موسیقی سفارش داده شود اما با گپ و گفت هایی که داشتیم، کریستف رضاعی، پیمان یزدانی و مازیار یونسی هنرمندان منتخب ما برای اجرای این کنسرت بودند که قرار شد هر یک اثری با موضوع نمایشگاه به همراهی یک آنسامبل بزرگ بسازند.

راه اندازی یک کنسرت برای بزرگداشت همسر درگذشته ام

بهزاد حاتم مدیر موسسه «پری صفا» نیز در این نشست خبری گفت: از سه سال پیش قصد داشتم به یاد همسر درگذشته ام پری صفا که از هنرمندان فعال حوزه موسیقی بود بنیادی را با هدف آفرینش آثار موسیقایی هنرمندان تاسیس کنم به همین جهت با دعوت از پرویز تناولی که هنرمند محبوب من و همسرم بود تصمیم گرفتم تا به بهانه بزرگداشت ایشان کنسرتی را با حضور سه آهنگساز برجسته کشور در تالار وحدت برگزار کنم و امروز بسیار خوشحالم که موفق شدیم با وجود تمام سختی و مشکلاتی که بر سر راه مان قرار داشت برای برنامه ریزی کنسرت اقدام کنیم.

وی ادامه داد: کمک برای به وجود آمدن یک موسیقی مناسب در راستای ساخت یک سالن تخصصی موسیقی مدرن یکی دیگر از اهداف بنیاد «پری صفا» است که در این زمینه اقدامات اولیه انجام گرفته و ما با خریداری زمینی در حوالی منطقه ونک تهران درصدد راه اندازی این سالن که می تواند محل خوبی برای اجرای موسیقی مدرن، معاصر و آوانگارد باشد، هستیم. به هر صورت بنده در این چند ماه حضور پیدا کردم تا در کنار افرادی همچون رامین صدیقی بتوانم به او کمکی کنم و در راستای بزرگداشت هنرمندان اقداماتی را انجام دهم. کما اینکه همین چند جلسه ای که این سه آهنگساز با تناولی برگزار کردند فضای بسیار خوبی را ایجاد کرد که می تواند ما را امیدوار کند.

«هیچ و کمال» در کنار «شیرها»

کریستف رضاعی آهنگساز و یکی از هنرمندان این پروژه موسیقایی با اشاره به جزییات آثاری که قرار است از وی در این کنسرت با همراهی ارکستر آی سو اجرا شود بیان کرد: قضیه برگزاری کنسرت بزرگداشت پرویز تناولی از چهار ماه پیش شروع شد و ذهنیت برای ساخت این کار در مسیر خوبی قرار گرفت که واقعا برای من هیجان انگیز است. البته شناخت من از پرویز تناولی شناختی دورادور از جذابیت ها و ابهت کارها و پرسوناژ پرویز تناولی بود که برای ساخت موسیقی این کنسرت درباره او بسیار تاثیرگذار بود. ضمن اینکه دیداری که ما با پرویز تناولی داشتیم به من کمک کرد تا شخصیت او را بیشتر بشناسم البته که کارهای قبلی او در عرصه مجسمه سازی به اندازه ای کافی بود تا منبعی برای ساخت یک قطعه موسیقایی پیدا کنیم.

وی افزود: کاری که از من در این کنسرت اجرا می شود در قالب دو موومان با نام های «هیچ و کمال» و «شیرها» ساخته شده است که در موومان اول کار بر اساس جرقه خلق هنرمند از مرحله کمال به «هیچ» رسیدن است. در واقع این «هیچ» همان عنصر معروف کارهای استاد تناولی است که این بار ما با بازیگوشی که با دو عنصر «هیچ» و «سکوت» داشته ایم تلاش کردم بیشتر حرف درونی هنرمند را به مخاطب ارائه دهم. در واقع موومان اول بیشتر متمرکز روی بخش بزرگداشت استاد تناولی است. در موومان دوم که با عنوان «شیرها» ساخته شده پیچیدگی های ذهن هنرمند بر اساس استفاده از سازهای بادی برنجی به گوش شنیداری مخاطب ارائه می شود. ضمن اینکه ما در این فضا از «شیر» که در تاریخ ما به لحاظ سمبلیک سابقه زیادی دارد و پرویز تناولی نیز در آثارش به آن توجه کرده، تمرکز بیشتری داشتیم. البته که سختی کار در جایی است که مخاطب هیچ سابقه شنیداری از عناصر «شیرها» و «هیچ» ندارد به همین جهت مدیریت در چنین فضایی توسط ارکستر کار بسیار سختی است که مازیار یونسی به عنوان رهبر ارکستر «آی سو» به آن توجه زیادی داشته است.

«تمثال و نمودها» و توجه به نشانه های بومی ایران در موسیقی

مازیار یونسی آهنگساز و رهبر ارکستر «آی سو» هم در این نشست خبری با اشاره به آثاری که در این کنسرت آهنگسازی کرده است، گفت: برای این کنسرت من در دو بخش آثارم را ارائه خواهم داد که در بخش اول آثار خلق شده استاد تناولی و در بخش دوم تحقیقات مختلف این هنرمند در هنر بومی ایران مورد بررسی قرار گرفته، به هر حال نزدیک شدن آثار پرویز تناولی به المان ها و نشانه های بومی ایران است که او را تبدیل به هنرمند خاصی می کند که از هنر بومی خوراک می گیرد و در پویایی آن تلاش می کند. موضوعی که من سعی کردم از این فضا استفاده بهینه ای داشته باشم.

وی افزود: در موومان اول که با نام «شیرهای دشت ارژن» ارائه خواهد شد شیوه تفکر و وارد شدن آن به بخش صوتی و در موومان دوم که با عنوان «تمثال ها و نمودها» نامگذاری شده به تاثیرات خودم از پرویز تناولی پرداختم، اگرچه در این فضا تلاش کردم ضمن رعایت نشانه های موسیقی ایرانی کار را به سمتی ببرم که روی این موضوع تاکید چندانی نداشته باشم زیرا پرویز تناولی نیز به این موضوع در آثارش تاکید مستقیم نمی کند.

پوئم سمفونی که معرفی نشد

رامین صدیقی در معرفی قطعات ساخته شده از سوی پیمان یزدانیان که در این نشست حضور نداشت، گفت: آنچه که پیمان یزدانیان برای این کنسرت طراحی کرده یک پوئم سمفونی است که بر اساس حال آهنگساز به جلو هدایت می شود. او در این فضا تلاش کرده که با معرفی نکردن عنوان موومان ها موسیقی را به مخاطب القا کند تا هیچ برداشتی بدون هیچ پیش زمینه ای صورت گیرد و فکر می کنم فضا به صورتی طراحی شده که می تواند برای مخاطب جالب توجه باشد.

مدیر نشر موسیقی هرمس بیان کرد: یکی از نکات جالب توجه این کنسرت و آثار آهنگسازان آن که کاملا اتفاقی و بدون هیچ گونه برنامه ریزی صورت گرفت نگاه متفاوت هر سه هنرمند به زاویه ای از شخصیت هنری پرویز تناولی بود که از این موضوع بسیار خوشحالم چرا که کریستف رضاعی با نگاه به هنرمند و سپس «شیرها»، مازیار یونسی با نگاه به سوژه پرویز تناولی و پیمان یزدانیان با نگاه به «شیر» به عنوان یک نماد هویتی از تاریخ که تا به امروز سمبل بحران هویت است فضایی متفاوتی را به وجود آوردند که از نظر من بسیار جالب توجه است.

ما جُنگ برگزار نمی کنیم

این تهیه کننده آثار موسیقایی تصریح کرد: این کنسرت برای من هیجان عجیبی است چرا که علاوه بر ارائه یک اثر تلاش گرانه در حوزه موسیقی توسط ارکستر آی سو و هنرمندان آهنگساز آن ادای دین خانواده من به پرویز تناولی است که نگذاشت هنر مجسمه سازی از بین برود چرا که ما در یک پروسه ای سال های بسیار سختی را در عرصه مجسمه سازی گذراندیم. ما در این کنسرت جُنگ برگزار نمی کنیم چرا که دوست داریم از هنرمندان در چارچوب موزیکال استفاده کنیم و امیدواریم این اتفاق همیشه خارج از بدنه دولت انجام پذیرد که هیچ گاه وابسته به بودجه و تغییر وزیر و مدیر نشود.

کریستف رضاعی هم در این بخش از نشست کنسرت بزرگداشت پرویز تناولی گفت: اینکه سه موزیسین در خدمت یک هنرمند غیرموزیسین و در قید حیات است برای ما موضوع بسیار جذاب بود علاوه بر اینها حضور در این فضا یک کار حسی و دلی بود که از یک جرقه فکری شروع شد به همین جهت نمی توانیم روی آینده چنین کارهایی برای دیگر هنرمندان فکر مشخصی داشته باشیم.

به جای دیدن عیب ها هوای همدیگر را داشته باشیم

یونسی هم در تایید صحبت های رضاعی گفت: به نظر من برگزاری چنین اتفاقاتی می تواند باعث این شود که هنرمندان هوای همدیگر را داشته باشند چون در این سال ها ورای احترام ها و تعارفاتی که در این عرصه میان هنرمندان وجود داشت یک سری تنگ نظری ها هم وجود دارد که چنین اجراهای رسمی می تواند این موج را در بدنه هنرمندان ایجاد کند که به جای دیدن عیب ها می توانند در خلق کردن و آفرینش یک اثر هنری کنار یکدیگر حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: بسیار خوشحالم که در این کنسرت ارکستر آی سو به عنوان یکی از مجموعه های باسابقه خصوصی در عرصه ارکستر های سمفونیک اجراکننده کار است، موضوعی که برای ما کار بسیار سختی بود البته درباره نوازندگان ارکستر هم باید بگویم که ما به دلیل حجم گسترده آثار تعدادی از نوازندگان انتخاب و به مجموعه اضافه کردیم تا صدای ارکستر با توجه به اینکه قرار است ضبطی هم از کار صورت گیرد، ارتقا پیدا کند.

فعلا امکانات ضبط زنده نداریم

رامین صدیقی نیز در ادامه این نشست گفت: ما امکانات بسیار محدودی برای این کنسرت داریم بنابراین بعید می دانم ضبط تصویری از کار برای ارائه آن به مخاطب به صورت زنده داشته باشیم اما اگر کیفیت ارکستر به لحاظ صدایی قابل توجه باشد تصمیماتی داریم که کار را در استودیو ترمیم کنیم اما در حال بررسی برای ضبط کار در استودیوهای مجهز موسیقی کشورهای اروپایی هستیم که امیدواریم بتوانیم به نتیجه مورد نظر دست پیدا کنیم.

وی درباره انتخاب آهنگسازان این کنسرت نیز گفت: ما در ابتدا تصمیم داشتیم تا با در نظر گرفتن نسل های مختلف موسیقایی از چهار آهنگساز استفاده کنیم اما به لحاظ زمانی موفق به اجرای این کار نشدیم. در حوزه انتخاب کریستف رضاعی، مازیار یونسی و پیمان یزدانیان نیز باید بگویم که از همان ابتدا غربالگری ها در ذهن ما برای انتخاب این سه هنرمند ایجاد شده بود.