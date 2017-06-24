به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجهه روسیه در مصاحبه با خبرنگاران بلاروس به مناسبت بیست و پنجمین سال آغاز روابط دیپلماتیک دو کشور گفت: ناتو هیچگاه برنامه های خود را تغییر نداده و همواره به دنبال کسب فضای ژئوپلیتیک بدون دادن هزینه بوده است.

به گفته وزیر خارجه روسیه، شرق اروپا منطقه ای است که ناتو به دنبال کسب فضای ژئوپلیتیک است.

این اظهارات لاوروف در حالی است که روسیه و ناتو دست کم در چند هفته اخیر به شدت با یکدیگر در چالش بوده اند و هر روزه خبرهایی در مورد رهگیری هواپیماهای دو طرف از سوی طرف مقابل منتشر می شد. در همین رابطه در هفته گذشته اعلام شد که یک جنگنده ناتو قصد نزدیک شدن به هواپیمای حامل وزیر دفاع روسیه را داشته که با واکنش روس ها مواجه شده است.

از سوی دیگر روسیه اعلام کرد در ۷ روز گذشته ۲۳ پرواز هواپیماهای تجسسی غربی را نزدیک مرزهای این کشور ثبت کرده که نشان از افزایش جاسوسی ضدروسی پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و آمریکا دارد.