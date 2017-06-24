تولید ۲۴ میلیون بشکه میعانات گازی در پالایشگاه سوم پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شفیع مؤذنی اظهار کرد: این پالایشگاه یکی از پیچیدهترین فرآیندها و متنوعترین محصولات را در بین پالایشگاههای پارس جنوبی داراست ومطابق طراحی این پالایشگاه توان تولید روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز، ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد را دارد.
وی افزود: در فاز ۴ و ۵ همچنین ۲ هزار و ۴۰۰ تن اتان و ۳ هزار و ۲۰۰ تن LPG نیز تولید میشود. این پالایشگاه در سال گذشته موفق به تولید نزدیک به ۱۷ میلیارد متر مکعب گاز شیرین، ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۶۳۶ هزار و ۵۰۰ تن اتان شده است.
مؤذنی بیان کرد: در سال ۹۵ همچنین ۹۸۸ هزار تن LPG و ۸۷ هزار تن گوگرد از فازهای ۴ و ۵ به خارج صادر شده است. محصولات فازهای ۴ و ۵ علاوه بر تأمین گاز مورد نیاز در داخل کشور، به پتروشیمیها و صادرات اختصاص مییابد. تمام اتان تولیدی پالایشگاه که محصولی بسیار با ارزش است، به پتروشیمیهای جم، آریا ساسول و کاویان ارسال میشوند.
وی ادامه داد: اتان در این پتروشیمیها تبدیل به اتیلن میشود که پایه اصلی تولید بسیاری از محصولات در پتروشیمیهای کشور است.
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