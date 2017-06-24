به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز در جلسه کارگروه حفاظت کیفی رودخانه کارون اظهار کرد: دستگاه های مختلف باید به این نکته توجه داشته باشند اگر بنا باشد سیستم تولید و اداره جامع استان مدیریت شود؛ بناست شوراهای حاکمیتی آن را مدیریت کنند ولی اگر قرار باشد بخشی نگری شود و کسی کاری به اثرات آن در سایر بخش ها نداشته باشد آن وقت وضعیت نامتوازن و از هم گسیخته ای خواهیم داشت.

وی افزود: اگر بناست، منابع آبی مدیریت و از رودخانه حفاظت شده و زمین حفظ شود؛ این شوراها باید اقدامات لازم را انجام دهند وگرنه اگر قرار باشد هرکسی هر کاری می خواهد انجام دهد که دیگر نتیجه ای حاصل نمی شود.

شریعتی عنوان کرد: تنش آبی در حوزه مارون و زهره داریم و بعد اعلام می کنیم که نخیلات شادگان اهمیت اصلی است ولی کسی نمی آید از انهار بالادستی جلوگیری کنند تا آب به اولویت اول برسد و باید من ورود پیدا کنم و فرماندار و دستگاه ها را تهدید کنم تا آب به این نخیلات برسد. واحدهای ستادی و معاونت های استانداری که کارشان نظارت است همیشه باید خودشان ورود پیدا کنند و کارهای اجرایی را انجام دهند و اینطور که هر دستگاهی کارها را به دیگری واگذار کند که کاری انجام نمی شود.

استاندار خوزستان بیان کرد: وقتی مصوبه ای تصویب شده، همه موظف به اجرای آن هستیم و اینکه شیلات بگوید من کاری با تولید ندارم اصلا درست نیست. این مطلب به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و همه باید مکلف به اجرای تصمیمات شورا باشند و هیچ کسی حق تخطی ندارد. شیلات باید در عملکرد و رفتارش تجدیدنظر کند. اینکه می گوید برون سپاری شده جواب نشد. چون ما برای پیمانکار تعیین تکلیف و سیاست را ابلاغ می کنیم و اگر این کارها را انجام ندهد خلع یدش می کنیم و فرقی هم ندارد چه کسی باشد.

شریعتی عنوان کرد: اگر استانداری مصوبات خودش را محترم بشمارد آن وقت دستگاه های اجرایی نیز پیگیری های لازم را انجام می دهد. به هر حال حفاظت کیفی رودخانه امر حاکمیتی است و وقتی تصمیمی گرفته می شود باید همه ملزم به اجرای آن باشند. این ایراد به معاون عمرانی استانداری هست که چرا پیگیری و نظارت لازم را در زمینه اجرایی شدن مصوبات انجام نداده و معاونت ها باید نظارت لازم را داشته و گزارش های مربوطه را به من ارائه دهند. اگر محل اشکال برای اجرای مصوبات هم باشد، معاونت عمرانی باید نسبت به تشکیل جلسه و بررسی آن اقدام کنند.

وی ادامه داد: دستور رئیس جمهور است که هر پروژه ای باید پیوست زیست محیطی داشته باشد و وقتی محیط زیست مخالفت کند، نباید به نحوی عمل شود که دستگاه های اجرایی به آن عمل نکنند و افرادی که کار غیرمجاز انجام می دهند نیز از اختلاف بین دستگاه ها سوءاستفاده کند.

استاندار خوزستان تاکید کرد: باید همه دستگاه ها با هم هماهنگ شود و همکاری بین بخشی در این شورا تصویب شود و اگر اینطور نباشد؛ ضعف مدیریتی در آن دستگاه وجود دارد و بیش از این نمی توان مصوبات جلسه را تکرار کرد. برای بازدید به شادگان رفتم حالا بماند که آب شرب نداشتند ولی تنش آبی و خشکی در حال نابود کردن نخیلات بود. اگر مدافع تولید هستیم باید پای این تولید بایستیم که سالم است و هیچ مشکل و عارضه ای برای دیگران ایجاد نمی کند.

شریعتی عنوان کرد: این نخیلات هم مثل نفت و پتروشیمی سرمایه هستند و هر سال تولید ثروت می کنند و باید از آن صیانت کنیم؛ چه کسی صدای آن کشاورز بدبخت را می شوند بنابراین باید رسیدگی لازم را داشته باشیم. به وزارت کشور درخواست دادیم که برای انجام کارهای لازم به منظور احیای نخیلات شادگان از محل۱۰ و ۱۲ کمیته بحران، پنج میلیارد تومان مصوب و به سازمان آب و برق خوزستان ابلاغ شود. همه موظف هستند در این زمینه با سازمان آب و برق همکاری لازم را داشته باشند.

وی افزود: در خصوص کارگاه های پرورش ماهی نیز هرچه سریعتر به یک تصمیم واحد رسیده و هیچ کسی حق تخطی از آن را ندارد. اداره کل شیلات نیز باید پرورش دهندگان را به سمت حوضچه های بتنی سوق دهد و از طریق بسته حمایت از تولید و رفع موانع تولید نیز تا حدودی اعتبار به این حوزه اختصاص می دهیم. آب و فاضلاب دزفول و شوشتر نیز باید گزارش لازم را داشته باشند و در صورت هزینه دار بودن باید در قالب گزارش اعلام کنند.

شریعتی تاکید کرد: باید تا هفته دولت افتتاح پروژه تصفیه خانه شرق اهواز را داشته باشیم. آب و فاضلاب و دانشگاه علوم پزشکی باید تعجیل کنند چون دولت هم برای این مسئله آب شرب و فاضلاب خوزستان اهتمام ورزیده و پای کار آمده است. خداوکیلی آن اهتمام و پیگیری کار حل مشکل فاضلاب و شرب خوزستان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می بینم در دستگاه های اجرایی ذیربط خوزستان نمی بینم.

استاندار خوزستان تصریح کرد: در حوزه اهواز، دانشگاه علوم پزشکی اهواز پیگیری لازم را داشته باشد و به آب و فاضلاب سخت بگیرد و اگر گفت اعتبار نیست قبول نکند چون من اعلام می کنم اعتبار هست. سهم اهواز برای اجرای پروژه های آب و فاضلاب ۹۰۰ میلیارد تومان است و اصلاح شبکه آب و فاضلاب نیز سالانه ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد.