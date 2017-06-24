تقلب زیست محیطی در آئودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، این کارخانه در آزمایش انتشار گازهای گلخانهای تقلب کرده است. این اولین باری است که به آئودی در کشور سازنده خود، چنین اتهامی وارد شده است.
وزارت حمل و نقل آلمان درخواست بازرسی حدود ۲۴ هزار خودروی فولکس واگن را داد که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ ساخته شده و تقریباً نیمی از آنها در آلمان فروخته شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت که ماتیس موهلر مدیر اجرایی فولکس واگن به وزارت حمل و نقل برلین احضار شد. فولکس واگن در این زمینه به سوالات خبرنگاران پاسخی نداده است.
وزارت حمل و نقل آلمان گفت که مدلهای آسیب دیده آئودی با استانداردهای به اصطلاح یورو ۵ در واقع حدود دو برابر حد مجاز دیاکسید نیتروژن تولید میکنند.
یک منبع نزدیک به آئودی گفت مشکل در تعامل بین انتقال و واحد کنترل موتور برای سرایت انتشار گازهای گلخانهای است. به گفته منابع، به این کارخانه پیشنهاد بازرسی و تعویض این مدل مشکل دار داده شده است.
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