بهره برداری از ظرفیت های کردستان در حوزه گردشگری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم زارعی ظهر امروز در جلسه ستاد سفر های تابستان که در فرمانداری سنندج با حضور مدیران دستگاه های شهرستان سنندج برگزار شد، ضمن اشاره به اینکه باید مقصد مسافران را مهیا کنیم، گفت: کردستان مقصد تعدادی از مسافران در تابستان است که باید مقصد خوب و در خوری را برای آنان مهیا کنیم.

فرماندار سنندج اظهار داشت: می بایست دستگاه ها فعالیت سال های گذشته خود را مورد بررسی و آسیب شناسی قرار دهند تا کاستی سالیان گذشته جبران شود.

وی افزود: آمادگی استان به ویژه شهرستان سنندج باید طوری باشد تا خاطره ای خوب را برای میهمانان فراهم کنیم زیرا در صورتی که یک نفر با خاطره بد از استان خارج شود تبلیغی بدی در راستای عدم سفر مسافران به این استان می شود.

زارعی با بیان اینکه ورود مسافر اندکی از مشکلات اشتغال را از بین می برد، گفت: در این ایام تعدادی از همشهریان دست فروش، راننده تاکسی ها و دیگر افراد درآمد خوبی خواند داشت و شغل آنها اندکی رونق خواهد گرفت.

فرماندار سنندج در مورد مردم روستان عنوان کرد: باید مردم روستا ها را توجیه و آموزش دهیم که خود آنها باید روستا را تمیز نگه دارند چون افرادی بر این باورند که روستا ها را به ذباله ها آغشته و بخشدار و دهیار آن ها را جمع کنند که این تفکری درستی نیست.

وی به آموزش های به روز و مداوم در راستای رفع مشکلات اشاره کرد و گفت: اگر آموزش را در سطح جامعه فراگیر و نحوه برخورد با مسافران در تمام شغل به ویژه راننده تاکسی و گارسون های رستوران آموزش دهیم گامی در راستای جذب مسافر و گردشگر در استان انجام داده ایم.

زارعی با بیان اینکه هیچ کشوری به اندازه ایران سرمایه هایش را از بین نمی برد، افزود: فرهنگ سازی و آموزش فراگیر در جامعه بسیار می تواند به نگه داری وسایل عمومی کمک کند تا بعد از خراب شدن آنها به فکر تعمیر وسایل باشیم.

فرماندار سنندج به توالت های سطح شهر و بین راه اشاره کرد و گفت: باید نحوه نگه داری از اماکن به مردم آموزش داده شود و خود مردم به فکر وسایل موجود در جامعه باشند.

وی ضمن اشاره به جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی، افزود: برگزاری جشنواره های مختلف در زمینه های، ورزش موسیقی، غذا های بومی محلی، فیلم و دیگر موضوعات مرتبط با فرهنگ استان می تواند به جذب گردشگر و رونق اقتصاد استان کمک کند که در این راستا باید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان دخول پیدا کنند.

زارعی گفت: در صورتی که آموزش را به سطح روستا ها ببریم می توانیم از طرح بوم گردی در روستا های استفاده کنیم و این مهم خود به اشتغال و جذب گردشگر کمک شایانی می کند.

فرماندار سنندج با بیاناینکه امکانات زیادی را در اختیار داریم اما نحوه بهره وری استفاده از آنها مهم است، اظهار داشت: افزایش وزن دولت و استخدام های نیرو های دولتی به سود جامعه نیست و باید اتخاذی صورت گیرد که بخش خصوصی فعال و تقویت شود تا بتوانیم از توان این بخش استفاده کنیم.

وی افزود: زمینه توسعه استان کردستان فراهم است اما باید در این راستا بکوشیم تا بتوانیم استانی آباد تر به کمک همدیگر بسازیم.