وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در منطقه سیستان تداوم دارد

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی وزش باد شدید با سرعت ۷۰ تا ۹۰ کیلومتر بر ساعت تا آخر هفته در شمال استان سیستان و بلوچستان ادامه دارد.

وی افزود: نقشه های پیش یابی هواشناسی افزایش شیب فشاری را در شرق کشور نشان می دهد از همین رو تا پایان هفته در شمال استان به ویژه در منطقه سیستان با تشدید سرعت باد های ۱۲۰ روزه، خیزش گرد و خاک و کاهش دید شدید پیش بینی می شود.

وی گفت: این وزش باد شدید موجب خیزش گرد و خاک می شود که به تبع آن در نقاط مستعد طوفان و گرد و خاک موجب حرکت شن های روان و کاهش شدید کیفیت هوا می شود.

وی با اشاره به اینکه وزش باد و گرد و خاک در روز های دوشنبه تا چهارشنبه از شدت بیشتری برخوردار است، خاطر نشان کرد: طی این مدت در نقاط مرکزی استان سیستان و بلوچستان نیز علاوه بر افزایش غبار، باد و گرد و خاک باشدت کمتر وجود خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: از نظر دمایی در نواحی شمالی استان از امروز و در نواحی مرکزی از فردا به تدریج شاهد کاهش دما خواهیم بود.

وی گفت: همچنین در برخی ارتفاعات جنوب و جنوب شرق استان سیستان و بلوچستان نیز در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده همراه با وزش تند باد موقتی پیش بینی می شود.

وی با اشاره به اینکه طی سه روز آینده دریای عمان به ویژه در نواحی شرقی مواج است، ادامه داد: طی این مدت برای سواحل جنوبی استان سیستان و بلوچستان نیز وزش باد نسبتاً شدید در برخی نقاط گرد و خاک پیش بینی می شود.

ملاشاهی تصریح کرد: همچنین در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان با ۲۳ درجه و زابل، زهک، هامون و دلگان با ۴۹ درجه بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان بودند.