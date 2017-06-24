به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روابط‌ عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ دوستعلی جلیلیان اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان ایرانشهر در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش احساس امنیت در بین شهروندان با تلاش شبانه‌روزی موفق به دستگیری ۶۹ سارق حرفه‌ای در خردادماه سال جاری شدند که آمارها بیانگر کاهش ۳۲ درصدی سرقت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر با اشاره به هلاکت ۳ شرور و افزایش ۷۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در خردادماه سال جاری گفت: ماموران انتظامی ایرانشهر با اشرافیت اطلاعاتی و شگردهای خاص پلیسی در چندین عملیات مختلف ۲ تن و ۱۳۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر را در یک ماه گذشته کشف کردند.

وی تصریح کرد: در راستای مبارزه با کالای قاچاق و به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی بیش از ۳میلیارد ریال انواع کالای قاچاق و بیش از ۴۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در خردادماه سال جاری کشف و قاچاقچیان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

جلیلیان با بیان اینکه در زمینه آموزش فرهنگ ترافیک در شهرستان طرح‌های مختلفی اجرا شده، خاطرنشان کرد: در این راستا پلیس راهور این فرماندهی ضمن برخورد با قانون‌شکنان، ۱۴۲ دستگاه خودرو و ۹۸ دستگاه موتورسیکلت متخلف را نیز توقیف و روانه پارکینگ کرده است.