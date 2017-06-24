وزارت خارجه عراق حمله نافرجام به مسجدالحرام را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «احمد جمال» سخنگوی رسمی وزارت خارجه عراق تلاش برای حمله تروریستی به مسجدالحرام در مکه مکرمه را محکوم کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: چنین تلاش هایی بیانگر میزان انحراف فکری و عقیدتی گروه های تروریستی تکفیری است، انحرافی که باعث می شود عناصر این گروهها به مقدس ترین مکان یعنی خانه خدا در ماه مبارک رمضان یورش ببرند.

جمال خاطرنشان کرد: اینگونه اقدامات اقتضا می کند تلاش بسیاری برای نابودی منابع مالی و فکری گروه های تکفیری و تروریستی صورت گیرد.

روز جمعه وزارت کشور عربستان از خنثی کردن یک عملیات تروریستی در مسجد الحرام خبر داد. بر اساس این بیانیه چند مجموعه تروریستی که در مکه و جده مستقر شده بودند به دنبال حمله به مسجد الحرام بودند که ضمن متلاشی شدن این گروه نیروهای وزارت کشور عربستان ۵ عضو این باند را دستگیر کرده اند که یک زن در میان آنها نیز حضور دارد.