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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۳

مسابقات بهترین‌های کیک بوکسینگ کمربند طلایی استان بوشهر برگزار شد

مسابقات بهترین‌های کیک بوکسینگ کمربند طلایی استان بوشهر برگزار شد

بوشهر - نماینده کمیته فول کنتاکت کیک‌بوکسینگ پهنه جنوبی کشور و مسئول کمیته مسابقات هیئت ورزش های رزمی استان بوشهر از برگزاری مسابقات کیک بوکسینگ کمربند طلایی جام رمضان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان فرزام صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسابقات بهترین‌های کیک بوکسینگ کمربند طلایی جام رمضان از سوی هیئت ورزش های رزمی استان بوشهر به میزبانی شهرستان گناوه برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: در این مسابقات حدود ۶۰ نفر از رزمی کاران رشته کیک بوکسینگ در رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از سراسر استان بوشهر حضور داشتند.

مسئول کمیته مسابقات هیئت ورزش های رزمی استان بوشهر درخصوص برگزیدگان این دوره از مسابقات گفت: در وزن ۵۵ کلیوگرم محمد جواد ناصری، کمربند طلایی و مقام اول جوانان، در وزن ۶۷ کیلوگرم وحید محیط کمربند طلایی و مقام اول جوانان و در وزن ۵۵ کیلوگرم رامین زارعی مقام سوم جوانان را کسب کردند.

وی افزود: در وزن ۴۲ کیلوگرم علی اکبر کوهگرد موفق به کسب کمربند طلایی و مقام اول نوجوانان و در وزن ۴۲ کیلوگرم نیز امیر رضا کوهستانی، مقام دوم نوجوانان را کسب کرد.

فرزام در خصوص برنامه‌های آینده سبک فول کنتاکت کیک بوکسینگ AIKIA در استان بوشهر گفت: برگزاری گردهمایی استان های جنوبی کشور به میزبانی استان فارس در نیمه اول تیرماه، حضور در مسابقات قهرمانی کشور در ۲۲ تیرماه و حضور در مسابقات بین المللی کیک بوکسینگ شکوه خلیج فارس به میزبانی استان تهران در شهریورماه  از جمله برنامه های ما در تابستان سال جاری است.

کد مطلب 4013443

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