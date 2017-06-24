به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان فرزام صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسابقات بهترین‌های کیک بوکسینگ کمربند طلایی جام رمضان از سوی هیئت ورزش های رزمی استان بوشهر به میزبانی شهرستان گناوه برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: در این مسابقات حدود ۶۰ نفر از رزمی کاران رشته کیک بوکسینگ در رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از سراسر استان بوشهر حضور داشتند.

مسئول کمیته مسابقات هیئت ورزش های رزمی استان بوشهر درخصوص برگزیدگان این دوره از مسابقات گفت: در وزن ۵۵ کلیوگرم محمد جواد ناصری، کمربند طلایی و مقام اول جوانان، در وزن ۶۷ کیلوگرم وحید محیط کمربند طلایی و مقام اول جوانان و در وزن ۵۵ کیلوگرم رامین زارعی مقام سوم جوانان را کسب کردند.

وی افزود: در وزن ۴۲ کیلوگرم علی اکبر کوهگرد موفق به کسب کمربند طلایی و مقام اول نوجوانان و در وزن ۴۲ کیلوگرم نیز امیر رضا کوهستانی، مقام دوم نوجوانان را کسب کرد.

فرزام در خصوص برنامه‌های آینده سبک فول کنتاکت کیک بوکسینگ AIKIA در استان بوشهر گفت: برگزاری گردهمایی استان های جنوبی کشور به میزبانی استان فارس در نیمه اول تیرماه، حضور در مسابقات قهرمانی کشور در ۲۲ تیرماه و حضور در مسابقات بین المللی کیک بوکسینگ شکوه خلیج فارس به میزبانی استان تهران در شهریورماه از جمله برنامه های ما در تابستان سال جاری است.