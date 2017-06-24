لزوم افزایش تعداد بازار فروش آبزیان در شهر بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، عبدالجبار ذاکری در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان بندرعباس با آرزوی قبولی طاعات و عبادات به حاضرین و با توجه به نزدیک شدن هفته ملی بدون دخانیات، اقدامات و محورهای در نظر گرفته شده با توجه به شعار امسال «دخانیات، تهدیدی برای توسعه» گفت: شعار ایام هفته از روز شنبه ۱۰ تیرماه، دخانیات تهدیدی برای جوانان، دخانیات تهدیدی برای زنان، دخانیات تهدیدی برای محیط زیست، دخانیات تهدیدی برای توسعه پایدار، دخانیات تهدیدی برای سلامت، سفیران سلامت علیه دخانیات و نقش آموزه های دینی در کنترل مصرف دخانیات است.

دکتر ذاکری افزود: عرضه محصولات پروتئینی مانند انواع ماهی و فرآورده های دریایی به دلیل فساد پذیری زیاد و مسمومیت های مختلفی که ممکن است برای انسان ایجاد نمایند، باید در شرایط بهداشتی و کنترل شده ای صورت پذیرد. شهرداری بهتر است تعداد بازارهای عرضه ماهی در سطح شهر را افزایش دهد تا فروشندگان آبزیان به جای دست فروشی ماهی و میگو در معابر و روی زمین، در محیط های کاملاً بهداشتی اقدام به عرضه آبزیان کنند.

زهرا نجارزاده؛ کارشناس سلامت محیط در این جلسه گفت: گروه بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس مصمم است، طبق رسالت سازمانی خویش و در راستای حفظ سلامت و بهداشت جامعه و اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و بنا بر ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی قانون فوق مصوبه سال ۱۳۸۶ هیئت وزیران، نسبت به اجرای کامل این قوانین اقدام نموده و گامی اساسی در زمینه ریشه کنی این معضل بردارد.

همچنین سالاری؛ کارشناس مبارزه با بیماری های شهرستان بندرعباس در خصوص بیماری های منتقله از ناقلین پشه آئدس ( تب دنگی- چیکنگونیا-زیکا) بیان کرد: این نوع پشه را فرصت طلب می نامند. این پشه که مدت ها در آب های تجمع یافته در سوراخ درختان و برگ ها تکثیر می کردند، هم اکنون با محیط شهری سازگار شده و در مناطق پرجمعیت و فقیر که آب لوله کشی نداشته و جمع آوری زباله به خوبی انجام نمی شود، تکثیر می یابند.