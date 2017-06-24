پروژه کشورهای عربی؛ تبدیل قطر به بحرینی دیگر

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: بعد از اعلام مطالبات ۱۳ بندی عربستان، امارات، بحرین و مصر از قطر و تأکید دوحه بر اینکه به احترام کشورهای میانیجگر مانند کویت این مطالبات را بررسی خواهد کرد این پرسش مطرح میشود که مطالبات کشورهای عربی برای قطر قابل اجراست یا خیر.

با توجه به اینکه قطر از همان اولین روزهای بحران اعلام کرده بود از استقلال سیاست خارجه خود دست نخواهد کشید و تأکید کرده بود پیش شرط هرگونه مذاکره باید رفع تحریم ها و محاصره اقتصادی این کشور از سوی همسایگان عربی باشد به نظر میرسد مطالبات کشورهای عربی اقدامی در راستای تشدید فشارها علیه قطر باشد تا اینکه بتوان آن را پیش زمینه ایی برای حل بحران دانست.

در همین راستا روزنامه قطری العربی الجدید نوشته جبهه ایی که برای اعمال علیه قطر ایجاد شده بعد از وارد کردن اتهامات واهی به دوحه و ناتوانی در توجیه اقدام هیجان زده ای که منجر به قطع روابط این کشورها با قطر شده حالا فهرستی از مطالبات خود را از طریق کانال های رسانه ای خود منتشر کرده اند که به وضوح حاکی از میل این کشورها برای اعمال سیاست های خود به قطر و نقض حاکمیت این کشور است.

این روزنامه نوشته با دقت در فهرست مطالبات منتشر شده از سوی کشورهای عربی میتوان دریافت که جبهه ضد قطری ایجاد شده در منطقه تا کنون نتوانسته توضیح قابل قبولی نسبت به ادعاهای تکراری خود علیه قطر ارائه کند و تمام این اقدامات بر خلاف هشدارهای وزارت خارجه آمریکا در مسیر تشدید تنش با قطر صورت میگیرد. در حالی که فشارها از سوی واشنگتن به کشورهای عربی برای تبیین مطالبات و دلایل بحرانی که ایجاد کرده اند تشدید شد، کشورهای عربی فهرستی را ارائه داده اند که بدون شک قابل پذیرش و درک نیست.

بر اساس این گزارش تنها چند ساعت بعد از انتشار مطالبات کشورهای عربی، انور قرقاش وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجه با تلاش برای تشدید تنش مدعی شد که قطر با هدف شکست دادن تلاش های منطقه ای برای میانجیگری و حل بحران اقدام به انتشار مطالبات کشورهای عربی کرده است این در حالی است که خبرگزاری رویترز گزارش داده که یکی از مسئولان کشورهای عربی در جبهه مقابل قطر این مطالبات را منتشر کرده است.

در مقابل نیز احمد بن سعید الرمیحی مدیر دفتر اطلاع رسانی وزارت خارجه قطر در پاسخ به قرقاش گفت: همان کشورها و رسانه هایشان به ویژه شبکه العربیه که پیشتر اظهارات جعلی منسوب به امیر قطر را منتشر کرده اند حالا هم اقدام به انتشار فهرست مطالبات کشورهای عربی کرده اند و پیش دستی در پاسخ به این مسأله را نشانه ضعف برهان این کشورها و نیت سوء عربستان، امارات، قطر و بحرین دانست.

این روزنامه تأکید کرده که کشورهای عربی در عین حال که خواستار کاهش سطح روابط دیپلماتیک دوحه با تهران شده اند تأکید کرده اند که قطر باید رابطه خود را با ایران به روابط تجاری محدود کرده و تحریم های بین المللی و آمریکایی اعمال شده علیه تهران را نیز اجرا کند که این خواسته ها دخالت آشکار در سیاست های خارجه یک کشور به شمار می آید و حاکمیت قطر را نقض میکند.

العربی الجدید نوشته وقتی کشورهای عربی در مطالبات خود از قطر در خصوص ایران مسأله همکاری های تجاری را استثنا قرار میدهند نشان میدهد که منافع امارات را نیز در این میان در نظر گرفته اند زیرا امارات بعد از چین بالاترین حجم مبادلات تجاری را با ایران دارد و صدها هزار شهروند ایرانی در امارات زندگی میکنند به همین دلیل است که کشورهای عربی در مطالباتی که از قطر دارند منافع امارات را هم مد نظر قرار داده اند.

یکی دیگر از درخواست های کشورهای عربی که بر اساس گزارش این روزنامه دخالت در روابط قطر با کشورهای منطقه به شمار میرود درخواست برای بستن پایگاه نظامی ترکیه در دوحه است که با واکنش وزیر دفاع ترکیه هم مواجه شد و در پاسخ به این درخواست تأکید کرد نیروهای ارتش ترکیه برای آموزش نیروهای قطری و کمک به خفظ امنیت این کشورو منطقه در دوحه حضور دارند.

درخواست از قطر برای اینکه با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هماهنگ باشد به حمایت سیاسی از این کشورها محدود نمیشود بلکه فهرست مطالبات کشورهای عربی از دوحه میخواهند افسار سیاست خارجه و داخلی خود را به این کشورها بدهد تا به این ترتیب در همه زمینه های سیاسی نظامی اجتماعی و امنیتی همسویی دوحه به سیاست های امارات و عربستان در خاورمیانه تضمین شود.

العربی الجدید نوشته درخواست کشورهای عربی از قطر تنها به تعطیل کردن شبکه الجزیره محدود نشده است بلکه ریاض و ابوظبی از قطر میخواهند همه رسانه های وابسته به الجزیره و همه رسانه هایی که مورد حمایت مالی قطر قرار میگیرند را تعطیل کند. این بند از فهرست مطالبات کشورهای عربی با واکنش الجزیره نیز همراه شد که در آن کشورهای عربی را به تلاش برای از بین بردن آزادی بیان در منطقه متهم کرده است.

مشعل بن حمد آل ثانی سفیر قطر در ایالات متحده معتقد است که تمام اتهامات وارد شده به قطر تنها تلاشی برای نقض حاکمیت این کشور و مجازات دوحه به خاطر استقلال رأی این کشور است. سفیر قطر در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست تأکید کرده که کشورهای عربی به خوبی میدانند که قطر از تروریسم حمایت نمیکند و تروریسم برای دوحه مانند دیگر کشورها تهدید به شمار میرود.

العربی الجدید نوشته که درخواست های کشورهای عربی از قطر از جمله درخواست برای تعطیل کردن شبکه الجزیره یا رسانه های مورد حمایت قطر نشان میدهد که این کشورها به دور از همه شعارهایی که طی چند روز گذشته سر داده اند، میخواهند دیدگاه خود برای ساکت کردن هر صدای معترض و مخالفی را به قطر تحمیل کنند.

این در حالی است که تنها یک روز قبل از انتشار مطالبات کشورهای عربی از قطر روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته بود تلاش برای تعطیلی شبکه الجزیره ناشی از نگرانی امارات و عربستان از فراهم شدن فرصتی برای معارضان و مخالفان حکومت های این کشورها برای انتقاد و پرسش از حاکمیت است. بر اساس این گزارش در زمانی که تحولات کشورهای عربی موسوم به بهار عربی آغاز شد الجزیره یکی از رسانه هایی بود که به عنوان مثال در انقلاب مردمی علیه حسنی مبارک نقش یکی از اصلی ترین منابع خبری را بازی میکرد.

با توجه به مطالباتی که در فهرست کشورهای عربی مطرح شده و با دقت در اظهارات پیشین مسئولان قطری میتوان دریافت که امید چندانی به حل بحران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس آنهم از طریق پیش شرط های کشورهای عربی وجود ندارد.

بسیاری از تحلیلگران و فعالان فضای مجازی در قطر معتقدند فهرست منتشر شده حاکی از خواست کشورهای عربی برای تبدیل قطر به بحرینی دیگر است این در حالی است که قطر نیز بر اهمیت استقلال سیاست خود پافشاری میکند به نظر میرسد طلاق کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همانگونه که قرقاش گفته بود واقعی است و ممکن است چندین سال به طول بیانجامد.